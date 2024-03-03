超崩潰！搭機遇「阿嬤跨腳」踩髮、飄異味 她1招反制秒逼退
搭飛機時，若遇到沒公德心的乘客，總會讓人感到不悅。就有女網友在「爆怨公社」透露，近期她在搭乘飛機時，後座的阿嬤竟把腳放在她座位的把手上，甚至一度踩到她的頭髮，口頭提醒對方無效後，原PO一怒之下便出奇招反制，吸引一票網友關注。
原PO表示，最近她在搭乘長途飛機時，頭靠在窗戶上休息，突然間感覺頭髮被用力拉扯，還隱約聞到一點氣味，轉身一看竟有一隻腳踩在她的頭髮上，「有潔癖的我簡直是要瘋了」。
原PO透露，她目測腳的主人是一名7、80歲的阿嬤，事發當下自己立刻告知對方女兒「踩到我頭髮了！」女乘客才請阿嬤將腳放下。不料數小時後，阿嬤又再次把腳放上來，讓原PO氣得不想多說話，而是直接拿出酒精狂噴手把與阿嬤的腳，讓對方嚇得馬上將腳收回。
貼文一曝光，吸引許多網友關注，「這個方法挺好」、「我也是會瘋狂噴酒精，噴到她襪子濕掉！」、「阿嬤饋咖」、「我應該也會轉頭請她把腳放下，好噁」、「站起來，語調大聲客氣的說『小姐，妳的腳踩到我的頭髮了』」、「有氣味還靠我這麼近，我真的會全身不舒服」。
另外，也有網友建議不要與陌生人起衝突，「有時候開口沒用，就是請機上服務人員協助，免得被說把她弄傷了，要告怎樣的，畢竟現在瘋子滿多的...」、「有任何問題都按鈴請空姐來處理，如果空姐處理不好，再叫乘務長來，不需要和沒水準的人正面衝突」；還有網友提醒，乘客帶上飛機的液體需符合單瓶不超過100ml的規定。
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