聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳沂爆月收破千萬！Joeman「沒否認」哀怨回：怎不報這個？
網紅陳沂說話直接，經常引發爭議，她近日透露，有一定知名度的YouTuber收入可觀，光是流量分潤、業配置入，每月就可以有上百萬的收入，她以知名YouTuber Joeman舉例，月收入甚至可能達到上千萬，而且是「個人的純利潤」。對此，Joeman無奈回應，「為什麼新聞只報我的月收入，都不報我酒店對決很好看？」
陳沂日前在臉書粉專貼文表示，網紅真的可以月收上百萬，她表示，有一定知名度的YouTuber，光是流量分潤、業配置入，每月就可以有上百萬的收入，若是知名度更大的YouTuber，如Joeman月收入甚至可能達到上千萬，且是個人純利潤。
陳沂也說，若是經營團購，粉絲黏著度高，月收入也有機會達到上百萬，甚至連私密社團、不知道身份的「團媽」，月收入都可以達到40、50萬，不過若是空有知名度，形象不對、沒有轉換率等，就比較難賺錢，或是自稱網紅，專接「互利互惠」的小案子的素人，也不可能有這麼可觀的收入。
被點名的Joeman沒有正面回應，他在社群軟體Threads無奈回應「為什麼新聞只報我的月收入，都不報我酒店對決很好看？」
其他網友則留言「新聞不在乎」、「我覺得超好看」、「為什麼新聞只報你的月收入，都不報你變帥了」、「發燒第一餒！昨天跟未婚夫一起看，他笑的非常快樂」、「好久沒看YT影片看得笑那麼多次了」、「昨天看了，真的挺好看」、「光看影片就暈船，還得是我大九哥」。
Joeman也在Instagram貼出限時動態分享，他的頻道「新進會員數」在過去31天增加3450人次，增幅上升999%，他表示，第一次看到YouTube後台有+999%的指標，感謝粉絲的支持，製作費也已經回歸，續集也會很精彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言