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光機票就貴參參…年輕人為啥能狂飛歐美？ 眾人揭1關鍵：每年多幾十萬

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封後，台灣出國人數狂攀。 示意圖／聯合報系資料照
疫情解封後，台灣出國人數狂攀。 示意圖／聯合報系資料照

疫情解封後，台灣出國人數狂攀，而相比鄰近亞洲國家，歐美機票貴上不少，物價也相對高。就有網友疑惑，為何現在很多年輕人可以狂飛歐美國家？引起底下留言區熱烈討論。

普遍來說，年輕人經濟能力相對沒有長輩好。而原PO在PTT發文表示，歐美機票隨便一張經濟艙都要3萬元起跳，年輕人到底哪來的錢可以飛？自己光是日本六天五夜，一年就只能去一次，機票來回9千，還要搶廉航、搭清晨最早的班機，住宿一個晚上只抓2千左右，然後吃的都是小吃、定食，也都只去免費的景點，就連這樣的「極限生存」也要花掉28,000元，為何這些年輕人可以飛原PO這輩子都還沒去過的歐美。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「窮人多，有錢人也不少，看你生活圈靠近哪邊，年輕人創業做生意的不少」、「前兩年一堆少年股神，現在IG一堆不動產管理大師，你不知道喔？領月薪的社畜，眼界不要這麼小」。也有人說，「家裡有錢阿」、「不用懷疑，台灣打腫臉充胖子的一堆，不然哪來這麼多卡奴，不是靠家裡就是靠銀行，先爽以後再來背麻煩的心理早就是流行趨勢，更不用說少子化，爸媽把錢砸給獨子女爽easy」、「如果你看到的是網紅，贊助一堆騙你盤子吧」。

另外，也有不少人指出關鍵在於「不想當房奴」，「不買房也不生小孩，錢多出來就可以去玩」、「光房子頭期款就可以玩至少十年了，沒買房真的差很多」、「不當房奴，多的是錢可以出國」、「不買房，每年多幾十萬，你說呢」、「多這幾萬也買不起房子，倒不如出國爽」。

PTT 年輕人 月薪 機票

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