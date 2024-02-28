外國人來台參加婚禮…見1幕超不解「明明是文明國家」 網友全點頭

作家黃越綏分享外國朋友來台參加婚禮的感想，紛紛對於台灣人的「穿著」感到訝異，不解為何T恤、牛仔褲配球鞋可以公然進入五星飯店。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論，不少人認為台灣的確有許多人不看場合穿衣服，可以向同為亞洲的日、韓學習。

黃越綏昨（27）日在臉書發文表示，最近有好幾位歐美及日本的朋友，分別跟她分享參加台灣婚禮的心得，幾乎異口同聲稱讚台灣人的熱情款待，但唯一不理解的是，台灣明明已經是個經濟發展成功且相當文明的國家，可是為什麼普遍人在參加正式的婚禮或是莊嚴的廟宇慶典時，穿著都很隨便，「甚至連T恤、牛仔褲和球鞋都可以公然進出五星飯店？」

黃越綏表示，這種情形是很少會發生在國外的大都會，除非是訂房遊客，否則有可能會被飯店拒之門外，而客人還不能夠控訴飯店人員的歧視。黃越綏續指，對飯店經營者而言，五星以上是同行至高的榮耀，而他們的商業行為本身就標榜著，只服務值得他們服務的對象。

黃越綏也以過去在義大利看歌劇的經驗為例子，大約四十年前，劇院的入口處就開放西裝外套出租，當時她非常訝異，後來才知道進入歌劇院同樣也有禮儀規範，而且已經變成一種文化傳承。

把話題拉回婚禮和慶典，黃越綏認為講究儀式感，就是強調和重視它的存在感和重要性，「結婚是一生一世的重要宣示，而婚禮則是獲得親朋好友祝福的喜宴，不能等閒視之，因此才需要隆重打扮赴宴參與。尤其適逢重要性的宗教儀式時，主事者甚至為了榮耀與虔誠，還要先沐浴焚香，才能擔祝禱的責任，可見一斑」。

黃越綏最後也說，結婚是個人的事情，當然客隨主便，而自己也曾經受邀，參加一對新人到法院公證結婚。雖然這對新人都穿牛仔褲，但自己還是穿著正式的套裝前往祝賀，因為對她而言，禮不可廢，「民主並非可以耍無賴，而自由也非無限上綱，因此適時當個有教養的人，也是身心靈的進步」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「非常認同老師的說法，世間除了空氣污染之外，還有所謂的『視覺污染』，往往一個美麗的場景常為不合宜的穿著所破壞」、「穿著得宜也是對主人家的尊重」、「這情況很常見，不只婚禮，音樂會也是，運動褲加球鞋就入場，台灣人對看場合搭配穿著的慨念，完全沒有」、「有人認為一條名牌牛仔褲、名牌球鞋參加婚禮就是盛裝了，因一身行頭二十幾萬，但韓、日參加婚、喪都著正式服裝值得學習」。