連合歡山都有…台灣住哪裡才躲得掉蟑螂？網祭一招：看不到活的

「家中出現蟑螂」是許多人的困擾，有網友表示自己很怕蟑螂，現在住在新重劃區，目前幾乎沒有蟑螂，但可能隨著居民的增加，還是難以杜絕蟑螂的存在。因此他好奇在台灣生活，有沒有完全避免蟑螂出現的方法。

一名網友在PTT以「怕蟑螂的人在台灣可以住哪裡？」為題發文，表示自己很害怕蟑螂，他目前住在新的重劃區，居民較少，加上住處遠離販賣吃食的商圈，因此現在生活幾乎不會有蟑螂。但原PO熟知台灣重劃區隨著人口漸多，居住人口增加，加上越來越多間餐廳開張，即便防蟑措施做再多，蟑螂還是會陸續出現。原PO表示，他希望無論春夏秋冬，無論白天或晚上，甚至無論在家裡或走在路上，都可以「永遠看不到蟑螂」，因此他想知道在台灣該如何解決這個問題。

網友們認為，在台灣要完全杜絕蟑螂相當困難，「之前住合歡山都有蟑螂了」、「帝寶裡都有蟑螂出沒住家了，台灣真的很難不出現蟑螂」、「蟑螂跟蚊子一樣跟人進來的，擋不住」、「路上的拿他沒轍，家裡的真的就是看衛生條件」。

有網友向原PO分享一些避免蟑螂出現的方法，「我家改用廚櫃下櫃做全不銹鋼的，加上一點絕幾乎沒遇到蟑螂過，不過螞蟻很多」、「不要有紙箱，不要有木頭類傢俱，浴室廚房這種的的排水孔蓋好，最主要是流理台下方那個孔看是怎麼封的」、「每3個月放一次一點絕，就都不會有活蟑螂了，死掉一堆」、「你把所有立面縫隙都仔細封死就不會有蟑螂了」、「養一隻貓會自動幫你打蟑螂」。

除此之外，也有網友認為住高層樓可以減少蟑螂的出現，「高樓層越高越好 曾目擊蟑螂從14樓排水孔蓋爬出」、「確實，越新的大樓越高的樓層我住了六七年都沒看過半隻大蟑螂」、「樓層越高就越少看到，沒很難」。