心情差…高中生月花7.3萬「紓壓」！一項理財習慣獲讚「乖小孩」

一名網友在Dcard上PO文表示，一名高中二年級學生的一個月花費竟高達7萬多元，隨文並附上一張記帳用的圓餅圖。原PO還表示：「現在高中生的收入是不是都屌打各位了？有一句話說：窮只是你的缺點。」該文引起網友熱議，但多數網友卻一致歪樓討論起高中生居然懂得記帳，堪稱是「乖小孩」。

原PO在Dcard上PO出一張一名高中生的二月記帳結果，圖中該名高中生稱：「我上高中之後，一直沒有物欲，一個月內從未花過5萬元，但這個月真的心情太差，讓總支出爆表，總共花費73,752元」。原PO驚訝表示：「高中生的一個月總支出竟然高達73752元！現在高中生的收入是不是都屌打各位了？有一句話說：『窮只是你的缺點』。」

從支出圓餅圖顯示，該名高二生花最多錢買衣服，共列入3萬5852元，花費將近是總支出的一半；其次則是日常的吃喝，花費1萬6858元；第三名為買禮物的費用，花費5800元。加上其他娛樂、香水、日用和保養品雜費，讓他在2月還未結束，便已支出73,752元。

網友見文紛紛留言：「他的花費已經是我一學期加上2個月半的零用錢了，只能說有錢真好」、「我一個月的支出大概只有這個人的5%」、「下次努力投胎」。

也有人表示：「大學女生是不是幾乎都超有錢？」、「我有一個讀高中國際部的女生朋友，高中出門就背Kelly包了，身上一件看起來普通的設計師衣服，可以抵我全身穿搭」、「人家家裡有錢給他這樣花是人家的事，有這種錢的就算沒這樣花，也是比你有錢，有什麼好在乎」、「還好吧，如果他原生家庭是有錢人，這邊幾萬塊的生活花費，其實不算多！」。

但不少網友從該名高中生秀出的圓餅支出圖發現，這名高中生已有記帳的習慣，才能產製出這張圖表。不少人對此大力稱許，「高中就開始學會記帳是很棒，不是每個有錢家的小孩都會懂得記帳的重要性」、「這還好吧！至少還會記帳，知道錢花去哪」。