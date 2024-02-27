電價4月才要漲…荷包蛋先反映物價？一張早餐店菜單嚇壞眾人
台電預估4月全面調漲電價，許多人擔心物價又要上漲，近日有網友在PTT發文詢問「4月會看到20元的蛋嗎？」引發討論，想不到底下就有留言指出，現在連35元的荷包蛋都有了。
蛋價回不去！原PO昨（26）日發文表示，4月電費要漲價，原本15元的荷包蛋，要再上去變成20元了嗎？是否會變成跟大冰奶一樣的價格？引起底下留言區熱烈討論。
對此，網友一面倒認為漲定了，只是漲多少錢的問題，「覺得水電一起漲，有可能」、「不會，可能要25」、「太便宜了吧，建議直上30」、「早就有20的了」。甚至還有網友貼出在早餐店看到的菜單，電價都還沒漲，加點一顆荷包蛋就要35元，也讓其他人不敢置信。
事實上，經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電330度以下也涵蓋在內，將影響1,357萬家庭用戶。
而國內雞蛋近期買氣依然低迷，根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3,436萬隻，雞蛋每日生產量12萬1,500箱（每箱約200顆），比國人每天所需的12萬箱雞蛋還多，顯示供過於求。
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