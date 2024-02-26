咖啡廳突收陌生AirDrop照片 她點開見「1句話」秒傻眼：很失禮

許多人在休閒時，喜歡和三五好友到咖啡廳聊天、打發時間。近日，有女網友在Dcard透露，某日她在咖啡廳讀書時，遇到一群聊天較大聲的阿姨、伯伯，雖然自己並不在意，但她卻在不久後突然收到陌生人傳的提醒訊息，讓原PO感到非常莫名其妙。

原PO表示，最近一個人在咖啡廳讀書時，遇到一群阿姨、伯伯們在暢談生活大小事，但因為她戴著降噪耳機，所以並不在意別人的行為，「我也對咖啡廳聊天這件事毫無意見」。

不久後，原PO卻突然收一名陌生人的AirDrop照片，而她出於好奇便按下接收，結果竟是一張寫著「可以小聲一點嗎？」的照片，讓原PO瞬間傻眼。她指出，本以為是自己不小心將音樂放太大聲，後來才驚覺根本沒人坐在她附近，「不懂這位在意聊天聲的用功夥伴是覺得這樣廣發，阿姨伯伯們就能收到嗎？」並認為對方的行為很失禮。

貼文一出，引起許多網友熱議，「傳回去說：不是妳」、「其實我覺得還好誒，他只是不想要直接接觸，如果知道不是自己，就當沒看到就好」、「他應該是每個顯示在上面的都傳了一次，因為根本不知道哪個裝置名稱是誰，不用太放在心上」、「我去咖啡廳讀書就是為了聽到這些在圖書館聽不到的噪音，在圖書館讀書壓力好大」。

另外，有部分網友爭論在咖啡廳讀書是否合適，「在咖啡廳念書，還要求別人小聲，這件事情就是態度不正確」、「每次看到要求咖啡廳要聲音小的，我都覺得很無語，咖啡廳不是圖書館誒」、「我覺得可以叫別人小聲一點誒，公共場合說話本來就不能太大聲不是嗎？」、「在咖啡廳念書聊天我覺得都可以，但講話太大聲影響到其他人，吵到別人的耳朵，當然可以請對方小聲一點」。