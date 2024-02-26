不住親子房！新手爸分享帶嬰孩遊墾丁省萬元 網全罵翻

一名31歲的父親上網PO文分享自己入住墾丁平價旅館、帶嬰旅行不訂親子旅館的省錢經驗。他表示自己在出發前向二手商家訂購了一組嬰兒床，直接送到旅館，然後在退房前以全額退費的退貨方式，全程避免搬運的煩惱。此文一出，引來大批網友上網轟原PO，表示全額退費的退貨機制「不是讓你這樣用的」。

原PO昨(25)日以「住宿沒有嬰兒床，也能帶寶寶出遠門」為標題在PTT PO文表示，自己帶嬰孩前往墾丁五天四夜的旅行，在規劃時發現，入住親子房一晚至少要6,000元起跳，讓他覺得太貴。

後來他改訂平價旅館而捨親子房的訂房費用，讓原PO省了1.2萬，並打算自備嬰兒床。但嬰兒床的取貨和搬運費用和方式都極為麻煩，讓原PO改上二手社團尋求二手的嬰兒床交易，將訂購的嬰兒床請賣家送去飯店，由旅館櫃台代收，然後在退房前申請全額退款，解決了不用親子房、但仍可帶嬰孩旅行的住房問題。

原PO還強調嬰兒床的賣家「很阿莎力的全額退款」，原本還擔心客服會百般刁難，但真的沒有。他建議有帶嬰孩旅行的家長，「沒有住親子飯店滿省錢的，價格一晚便宜2000元以上」，並認為在連假出旅住宿真的貴，「如果大家帶寶寶出遊需要省錢，可以試試看這方法，當然盡量避免連假出門最好」。

大批網友留言轟原PO，表示全額退費的退貨機制「不是讓你這樣用的」、「濫用30天可以退貨的美意，一點都不推這種使用方式」，但原PO卻回覆說：「好市多的退換貨不也被拿來這樣用？」、「只是提供一個方法，用不用使用權在你們」。不少網友生氣居然有人用這樣惡質的交易方式省錢，還沾沾自喜PO文分享省錢秘訣，但原PO卻說：「我認為這是廠商的問題，他們提供這種方案就應該考慮後果」。