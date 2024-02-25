快訊

監視器驚悚影像曝...台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

台北人半世紀的記憶 國父紀念館明閉館整修「2026年再見」

日本東大寺死亡車禍！79歲駕駛「疑誤踩油門」撞2人 台灣62歲男頭部重創不治

宅男弟積蓄遭騙光仍堅持「是正緣真愛」 他急發文求救

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，弟弟遇到感情騙子，多年的存款全被騙光，卻仍堅稱兩人是合過正緣的真愛，讓他十分擔心。示意圖／ingimage
網友透露，弟弟遇到感情騙子，多年的存款全被騙光，卻仍堅稱兩人是合過正緣的真愛，讓他十分擔心。示意圖／ingimage

現今十分流行網路交友，也導致感情詐騙案層出不窮。日前，一名網友在「爆料公社」透露，弟弟遇到感情騙子，多年的存款全被騙光，卻仍堅稱兩人是合過正緣的真愛，讓他十分擔心。

原PO以「該如何救我弟」為題表示，弟弟是一名宅男，先前在網路上認識一名感情騙子，使多年的存款都被騙光。期間家人不斷拿相關案例勸說弟弟，但弟弟仍堅持「合過八字，是正緣」，認定對方就是真愛。

不久後該名詐騙犯封鎖了弟弟，才讓家人好不容易放下心中重擔，沒想到對方在過年後又加回弟弟的LINE，並解釋自己是不小心才按到封鎖。原PO指出，該名詐騙犯自稱單親，在台北靠打工過生活很辛苦，希望弟弟能向身邊的人借錢。

原PO透露，弟弟因為很害怕失去這段感情，開始跟家人及各個不熟的親朋好友用各種理由借錢，「只要跟他說這是詐騙，他會立馬惱羞成怒跟全家人翻臉」。他表示，全家只剩自己和弟弟在賺錢養家，家裡也因為這件事變得支離破碎，目前已有人去報警，但自己仍十分擔心弟弟會去跟地下錢莊借錢，緊張急問「該如何讓我弟清醒？」

貼文一出，吸引許多網友討論，「愛到卡慘死」、「長大了，需自己承擔後果，不用救」、「戀愛腦是無藥可救」、「最怕這種真的拉不回，只有自己醒才有辦法」、「收支入不敷出就會開始顧自己了」、「只能報警處理了」、「報警最快」。

爆料公社 網路 詐騙

延伸閱讀

給友100元買鹽竟「倒賺400元」 他一聽真相氣炸秒絕交

大陸39歲網紅表演後猝死 疑遭遊客猛灌酒喪命

明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

寵粉無極限！日女偶像「跨坐大腿」任男粉摟腰嗨扭 網看傻：錢真難賺

相關新聞

宅男弟積蓄遭騙光仍堅持「是正緣真愛」 他急發文求救

現今十分流行網路交友，也導致感情詐騙案層出不窮。日前，一名網友在「爆料公社」透露，弟弟遇到感情騙子，多年的存款全被騙光，卻仍堅稱兩人是合過正緣的真愛，讓他十分擔心。

給友100元買鹽竟「倒賺400元」 他一聽真相氣炸秒絕交

台灣人買東西多習慣現金支付，但有時商家會因為太累、太忙而不小心找錯錢。近日，有網友在「爆怨公社」透露，自己拿100元請好友去雜貨店買鹽，沒想到之後對方竟沾沾自喜地拿回400元，了解事情真相後的他則氣得與對方絕交。

朋友遭網咖驅趕！他怨「對日人禮貌印象破滅」 網提醒：奧客行為

台灣民眾普遍認為日本人服務親切，不過一名網友分享，他朋友在日本時曾遇到不愉快經歷，一行人在網咖過夜，其中一名朋友並未入住，暫坐在大廳休息、充電，等待友人辦理入住手續後就打算離開，卻頻頻遭到店員驅趕，讓他感到十分無奈。

明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

台灣去年（2023）曾發生蛋荒導致蛋價飆漲，一名網友透露，現在蛋明明已經不缺了，去吃早餐店時一顆卻還是要15元，在詢問老闆娘之後，得到的回覆讓他無法反駁。貼文曝光後，引起留言區熱烈討論。

泰國觀光哪裡贏台灣？他不解「輸在哪？」 一票人點出特色大讚：真的好玩

新冠疫情解封後，不少人開始報復性旅遊，只要有連假就出國玩，而泰國也是許多台灣人喜歡去的國家之一。對此，有一名網友認為，台灣的國力應該比泰國還要強，加上泰國的歷史也沒有什麼可看性，好奇為何台灣觀光會輸泰國？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

英國三寶飯賣620元「CP值高嗎」？內行人揭關鍵：要偷笑了

三寶飯是台灣燒臘店常見的品項，分別有油雞、叉燒、燒鴨三種肉品。對此，一名網友分享，自己在英國買了三寶飯加一壺熱茶，竟要價台幣620元！讓他好奇發問「各位覺得這三寶飯的CP值如何？」。貼文一出後，也引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。