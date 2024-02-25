宅男弟積蓄遭騙光仍堅持「是正緣真愛」 他急發文求救

現今十分流行網路交友，也導致感情詐騙案層出不窮。日前，一名網友在「爆料公社」透露，弟弟遇到感情騙子，多年的存款全被騙光，卻仍堅稱兩人是合過正緣的真愛，讓他十分擔心。

原PO以「該如何救我弟」為題表示，弟弟是一名宅男，先前在網路上認識一名感情騙子，使多年的存款都被騙光。期間家人不斷拿相關案例勸說弟弟，但弟弟仍堅持「合過八字，是正緣」，認定對方就是真愛。

不久後該名詐騙犯封鎖了弟弟，才讓家人好不容易放下心中重擔，沒想到對方在過年後又加回弟弟的LINE，並解釋自己是不小心才按到封鎖。原PO指出，該名詐騙犯自稱單親，在台北靠打工過生活很辛苦，希望弟弟能向身邊的人借錢。

原PO透露，弟弟因為很害怕失去這段感情，開始跟家人及各個不熟的親朋好友用各種理由借錢，「只要跟他說這是詐騙，他會立馬惱羞成怒跟全家人翻臉」。他表示，全家只剩自己和弟弟在賺錢養家，家裡也因為這件事變得支離破碎，目前已有人去報警，但自己仍十分擔心弟弟會去跟地下錢莊借錢，緊張急問「該如何讓我弟清醒？」

貼文一出，吸引許多網友討論，「愛到卡慘死」、「長大了，需自己承擔後果，不用救」、「戀愛腦是無藥可救」、「最怕這種真的拉不回，只有自己醒才有辦法」、「收支入不敷出就會開始顧自己了」、「只能報警處理了」、「報警最快」。