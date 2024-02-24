水壺陳年茶垢超難洗！達人教「1妙招」免刷洗：像新買的一樣

你看牙齒前，醫生會先幫你洗牙嗎？近日，一名牙醫分享，很多人都以為這是看牙齒的SOP，但她坦言「先洗牙是因為患者口腔太髒」，通常都是嘴巴留有不少食物殘渣，才會先幫忙沖乾淨再檢查。她也建議大家下次要看牙齒前，可以先刷牙或漱口。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-02-24 10:09