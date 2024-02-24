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水壺陳年茶垢超難洗！達人教「1妙招」免刷洗：像新買的一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
你也有陳年茶垢刷不掉的困擾嗎？示意圖／Ingimage
你也有陳年茶垢刷不掉的困擾嗎？示意圖／Ingimage

環保意識抬頭，不少人都會用環保杯取代一次性塑料杯，但長期用環保杯裝茶、咖啡，難免會留下茶漬。對此，有一名部落客分享妙招，只需將過碳酸鈉加熱水溶解，浸泡1小時，免刷洗就能讓杯子透明閃亮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名部落客在臉書粉專「愛瑪小廚房」表示，常聽到過碳酸鈉有神奇的清潔力，近期終於買來試用，將過碳酸鈉裝進有陳年茶垢的茶壺，浸泡熱水一小時，只要用水沖一沖免刷洗，就像得到了一個新的茶壺。

貼文一出後，不少網友也分享自身經驗，紛紛表示「泡不銹鋼餐具鍋子咖啡壺都超好用，泡完像新買的一樣喔！」、「一次收集需要美白的器具，大大的泡一盆，泡完之後剩下的還不放過繼續放著泡一夜的抹布，隔天完全不用揉搓，再油膩都可以處理」、「泡鋼絲絨刷上的油垢也很厲害」、「發黃的衣服也可以」、「泡過白色的鞋子也變很乾淨」、「用來洗洗衣機也很好用！」。

另外，部落客愛瑪也提醒，使用過碳酸鈉需特別留意：

1、使用過碳酸鈉建議戴手套。

2、過碳酸鈉接觸到水就會開始產生氣體，小心不要吸入，大量使用過碳酸鈉要在通風良好的地方。

3、不要跟鹽酸、醋酸和氯系漂白水混合使用，以免造成化學變化，產生有毒氣體。

4、不要用食用容器裝，因為粉末看起來很像太白粉或地瓜粉，以面不小心誤食。

咖啡 環保杯 餐具

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