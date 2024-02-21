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網友抱怨速食餐貴又吃不飽 內行人曝省錢秘訣：1餐百元有找

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，因物價上漲，一份速食套餐都要將近200元，還吃不飽。示意圖／Ingimage
一名網友表示，因物價上漲，一份速食套餐都要將近200元，還吃不飽。示意圖／Ingimage

受通膨影響，國內物價不斷上漲，許多「平民美食」的價格已不再親民。一名網友感嘆，各大速食店的價格不斷提高，動輒就要200元，無法用速食餐來慰勞自己，他也好奇現在速食餐怎麼點最划算。

一名網友近日在論壇Dcard以「現在速食要怎麼點CP值最高啊？」為題發文。他表示，現在速食商品價格不斷上漲，無論是漢堡或炸雞，無論怎麼搭配套餐，都要消費將近200元，更不用說外送的費用，「貴就算了，最重要的是還不一定吃得飽，飲料還一定要選可樂把自己撐飽，配個無糖茶安慰自己也不行」，因此他想知道現今速食餐是否有高CP值的點法。

許多網友提供原PO自己的點餐法則，「麥當勞1+1=50的漢堡＋檸檬紅茶，然後蹭一張甜心卡，四塊雞送小薯96元」、「披薩只有199的時候才吃，麥當勞只吃1+1」、「速食店一定要用優惠券啦，肯德基很多優惠碼，漢堡王用蝦皮電子券也是常態特價，不像麥當勞大部分優惠是限量的」。

網友們也對原PO提出的現象感到共鳴，「覺得大家都好有錢，怎麼買得起原價？」、「現在速食真的有貴，電視上狂打的漢堡，配套餐都快破兩百，真的不能太常吃」、「現在真的一個漢堡套餐吃不飽，想加點又覺得太貴」、「現在漢堡、雞塊都改吃早餐店的比較便宜，還有幫助消化的奶茶」。

漢堡王 肯德基 速食 麥當勞

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