北市百元自助餐含雙主菜加4配菜 餐盤上出現海鮮引網驚呼

國內民生物價齊漲，外食族在用餐時間於自助餐店內選菜時變得比以前更需慎選菜餚。但一名網友在臉書社團「超商怪事多」中PO出一張自助餐餐盤上所夾的食物，包括有一片不小塊的清蒸魚、炸物和高麗菜等多道不同種類的蔬菜，隨文並表示這樣雙主菜，加上四道配菜，老闆只收100元，許多網友見圖驚呼：「有魚！」，其餘網友則表示因為想省荷包，從未在自助餐店夾過魚，這家自助餐的老闆真是太佛心。

原PO表示，「這樣雙主菜+四樣配菜100元，這是什麼誇張的價格？這裡真的是台北嗎？」引來眾多網友紛紛求店名。原PO表示，因為只是剛好路過，並未仔細記下店名，但該家自助餐店就在士林捷運站二號出口、全家便利商店的對面。隨文並在留言區補充道：「我之前買類似份量的通常都要160-180元才夠」，還稱這家自助餐店內的豬排約有一個手掌大小，也才賣30元，「我都嚇傻了」。

網友也留言讚嘆：「那片魚就至少要50元了啊！這什麼佛系便當」、「自助餐從沒夾過魚」，也有住在台北市其他地區的民眾留言比較：「在大安區差不多要180至200元」、「算很便宜了」。