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台灣無印良品前員工揭5辛酸血淚 網友一看驚呼：這點真的太壞

聯合新聞網／ 綜合報導
無印良品的商品以簡約風格著稱，受到不少民眾青睞。路透社
無印良品的商品以簡約風格著稱，受到不少民眾青睞。路透社

無印良品以簡約風格深受許多民眾青睞，但日前傳出有員工控訴領不到年終獎金，對此公司出面澄清，並指季節固定獎金將照常發放。不過有一名自稱無印良品前員工的網友發文駁斥，她列出在職時的「五大辛酸血淚」，大嘆「真的不曉得門市人員那麼努力銷售，是為誰辛苦為誰忙」。

日前台灣無印良品的Instagram帳號出現大量留言，疑似是員工不滿領不到年終獎金集體抗議，針對員工控訴，無印良品發聲明澄清，表示營收及淨利皆未達成年度目標，因此未發放春節前的變動獎金，但4月份與10月份的季節固定獎金將照常發放，請員工們安心。

不過有一名自稱無印良品前員工的網友在Dcard發文，她表示看到近日無印良品因年終獎金躍上新聞版面，藉機整理2年前尚未離職時的5大辛酸血淚：

1.僅管理職員工才有年度獎金

她表示無印良品澄清聲明中提到的「4月份與10月份季節固定獎金」，只有管理職的員工能分杯羹，一般正職根本領不到。

2.開工紅包、三節獎金都是抵用券

開工紅包是100元抵用券，另外三節獎金都是2000元抵用券，限期一個月內使用完畢。

3.工作超時未給加班費

她回憶，若手邊工作無法及時完成，曾發生主管告知「先去打卡再去做完」。此外，下班後還需要匯報今天的特殊事項，「真的完全沒辦法準時走」。

4.嚴重缺人

原PO納悶不知是否因疫情為了節省人力，原本兩、三個人的工作量全部變成一個人承擔。

5.從沒拿過的激勵案獎金

無印良品不定時會有激勵案，原PO表示設定超高目標也就罷了，但達標的門市也沒有獎勵，公司僅發通知單告知「因全區組目標未達成，故不發放獎金」，讓她大嘆「真的不曉得門市人員那麼努力銷售，是為誰辛苦為誰忙」。

貼文曝光後吸引許多網友回應，「我才剛做不到一個月正職，真的好累」、「真假…我很喜歡他們家的東西」、「一般正職沒有二次獎金真的很糟糕」、「要求員工一大堆福利還這麼爛」、「第5點真的太壞了」、「日商只要來台就會變成偽日商，就是典型的日本做事風格，台灣的薪水」。

但也有人持不同意見，一名網友表示5年前曾當過無印良品工讀生，除了員工考核升等制度透明、業績達標會發放獎金，若需加班也會給加班費，每個月會有員購優惠。此外，國定假日上班時薪雙倍，若是春節值班則是雙倍時薪再加100，讓她直言福利還不錯，「對於當時大學生的我來說蠻多的，所以身邊做兼職的同事也都待滿久」。

Dcard 三節獎金 年終獎金 無印良品

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