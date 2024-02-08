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台灣無印良品變慣老闆？員工控訴無年終 公司回應了

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台灣無印良品變慣老闆？員工控訴無年終 公司回應了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
日系品牌「無印良品（MUJI）」以簡約風格受到年輕族群喜愛。圖／摘自無印良品官網
日系品牌「無印良品（MUJI）」以簡約風格受到年輕族群喜愛。圖／摘自無印良品官網

日系品牌無印良品（MUJI）」以簡約風格與平價特色受到許多年輕族群青睞，但台灣無印良品官方IG帳號，今日出現大量留言，疑似是員工集體透過社群媒體，控訴拿不到年終獎金。

有員工在IG貼文留言，「我要在留言區告訴大家，我曾經滿心期待成為IA，但因為這家公司跟人，我感到深深失望。俗話說，只有無印，沒有年終。」、「大肆宣傳台灣營收亮眼，請問有回饋給員工嗎？」、「無年終良品」，更有網友表示：「這麼大的品牌，竟然沒有發年終給員工，真的太瞎了。」

員工透過社群媒體控訴拿不到年終獎金。圖／摘自無印良品官方IG
員工透過社群媒體控訴拿不到年終獎金。圖／摘自無印良品官方IG

據報導，台灣 MUJI 2023 年全台共有 62 間門市，營收超過 70億台幣，較前1年度成長近 15%。去年12月更進駐高雄大立百貨B館1、2樓，開設全台最大旗艦店，店鋪超過700坪。

針對員工的控訴，無印良品發出聲明稿表示，四月份與十月份的季節固定獎金將照常發放，請公司夥伴們安心。以下是聲明稿全文：

MUJI無印良品聲明稿

 MUJI無印良品的年度獎金分為季節獎金與變動獎金，整體獎金結構並非只有春節前的變動獎金。台灣無印良品是依據日本母公司的會計年度進行獎金結算，以四月及十月的季節獎金合計，基本上都有兩個月以上的發放。

本次引起討論的獎金發放屬於變動獎金，變動獎金屬於營業利益達成獎金，會依照年度營收/淨利達成狀況計算而決定是否發放。雖然2023年的年度營業額呈現表現良好的數字，但同時也有大部分的金額投資在對於未來市場的績效，例如成立自設電子商務平台的投資、在地商品的開發、大型旗艦店的出店以及調整薪資制度等等內外部的投資計畫。但是在營收及淨利皆未達成年度目標設定的狀況下，因此未發放春節前的變動獎金。也因此而造成公司夥伴們的不滿情緒，台灣無印良品公司非常重視夥伴聲音也很抱歉，公司將另行以公告方式說明清楚本次獎金未發放原因，敬請理解。  

 不過，四月份與十月份的季節固定獎金將照常發放，也請公司夥伴們安心。造成大家的困擾，台灣無印良品深感歉意。

品牌 春節 無印良品

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