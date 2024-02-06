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讚高雄「最好城市」！波蘭網紅細數優缺點 預言一處將成世界地標

聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭網紅攝影師安德定居高雄多年，以身為高雄人自豪。 圖擷自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」
波蘭網紅攝影師安德定居高雄多年，以身為高雄人自豪。 圖擷自臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界

台北無疑是台灣最多外國人來來去去的城市，不過來台成家立業、定居多年的波蘭網紅攝影師安德為南部發聲，高呼「高雄最終是世界上最好的城市」，並分享自己眼中的高雄多麼令他與家人自豪。

安德日前在臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」寫下對高雄10年來的觀察與心得。他透露自己在10年前因為朋友一句「來吧，來這裡！這是一個生活的好地方，你會喜歡它的」，踏上高雄這塊土地，並稱讚這是他收過最好的建議之一。

「我中大獎了！」安德興奮的吐露自己對高雄的熱愛，他表示10年前的高雄不太被外國人認識，但其實高雄很繁華，對比羅馬、巴黎、華沙、布拉格、維也納、巴塞隆納等等這些城市、甚至是盧森堡一個國家，高雄都是相對更大的地方，「如果它加入歐盟，就會是歐盟第三大城市！」

安德指出高雄的優點，包括「充滿活力，氣候宜人，生活在這裡是一場全年的冒險」，也提到豐富多元的活動，例如蓮池潭孔廟的火舞表演和馬戲表演、盛大的萬聖節遊行、衛武營城市野營，現在則有黃色小鴨和冬日遊樂園。

生活上，他提到高雄擁有280萬人口，但停車並非惡夢，更開心的是增加了左轉專用道，讓交通更加順暢、安全，大眾運輸也變得更方便。

他也不諱言高雄仍存在一些缺點，包括推嬰兒車不那麼友善、偶爾的噪音、空氣汙染，但是利大於弊，優秀的醫生、新鮮平價的農產品、大型公園、周末免費親子活動等都讓他相當滿意。

安德還預測，「山、海邊，還有十年後的高雄港將成為世界地標」，他說即使無法十全十美，但高雄「最終是世界上最好的城市」，最後並感謝幾代高雄人的汗水和明智決定，讓他與家人可以享受這美妙的地方，「身為一個有事業、有家庭的居民，我的孩子自豪地稱自己為高雄人！我也是，不管有沒有國籍！」

這篇文章吸引了3萬網友按讚與上千次分享，高雄市陳其邁也在下方留言：「謝謝安德，繼續一起在美麗高雄生活與打拚❤️我們會更努力。」安德則回應：「很開心高雄越來越好，當然還有很多進步空間，但我相信我們都在正確的路上！高雄人一起加油。」

波蘭 網紅 陳其邁 高雄市 高雄港

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