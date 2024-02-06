團購買年菜團主突變掛「初六到貨」 她不滿新客優先領：要體諒個毛？

現代人為求方便，會選擇團購買年菜。不過一名網友抱怨，團主原本承諾年前一定會到貨，卻突然說廠商沒辦法出貨齊全，所以有些人的年菜初六才能拿到，而舊客拿取的順序被排在後面。對此，有人點出無奈事實，「最多就是招牌砸了沒有下次而已，她還是可以繼續開發新客源，不差你一個，只要東西最後有給你，連損失賠償都不會有」。

一名網友以「團購主可以這樣搞嗎？」為題，在「匿名公社」透露，1月中跟了一團年菜的團購，團主是名單親媽媽，養育3個小孩，所以有些東西就算比其他團購主貴5到10塊，還是很多人捧場。她原本承諾年前一定會到貨，日期最晚壓在2月4日，還以自家冷凍庫空間有限為由，再三跟大家強調準時取貨。

沒想到團主突然出爾反爾，聲稱廠商無法出貨齊全，所以有些人的年菜初六才能拿到，「然後她先聯絡新客人來拿貨，我們訂很多次的老顧客反而沒有，她要我們體諒，這是要體諒個毛？」原PO不滿的地方，在於團主為鞏固新客源，忽視老顧客的權益，還拒絕退款，「她說沒辦法，她已經把錢都匯給廠商，假好心說我們可以優先買她冷凍櫃裡的調理包」。

原PO表示，更過分的是團主感受到眾人的怒火，耍賴兩手一攤，覺得沒有捲款跑走已經算很有良心，另一方面，也沒有在訂購貼文中保證大家一定都會拿到，「她要我們不買就趕快去大賣場買年菜，不要在她這裡鬧、浪費時間欺負她這個可憐又努力想生活的女人」。

對此，一票網友痛批該團主，「直接報名字出來啊」、「這種詐欺就該公布，不公布等著留過年後繼續害人嗎？」、「報警！告詐欺公訴罪！」、「全部串連起來取消訂單要求退款」、「看你有沒有單子，直接告她民事，看她怎麼處理」、「直接報警，她會乖乖給你」、「就報警告她詐欺吧，警局通知她到場說明後，保證她跟你們處理」。

也有網友直言，「就欺負老顧客啊，算準你們不會跑」、「可憐之人必有可恨之處啊，利用單親做生意，你體諒她，但她才不管你的死活。有時候單親不一定是被拋棄或是可憐，是自找的」、「老實說也沒辦法，最多就是招牌砸了沒有下次而已，她還是可以繼續開發新客源，不差你一個，只要東西最後有給你，連損失賠償都不會有，只能認命」。