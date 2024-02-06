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40歲爸失業扛家計「急找6萬元工作」 過來人揭3行業：不是體力活！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無奈表示，近期因失業想轉換跑道，目前家庭開銷一個月約6萬元，讓他相當擔心，認為年齡將近40歲，體力又不好，很難找到高薪工作。示意圖／Ingimage。
一名網友無奈表示，近期因失業想轉換跑道，目前家庭開銷一個月約6萬元，讓他相當擔心，認為年齡將近40歲，體力又不好，很難找到高薪工作。示意圖／Ingimage。

農曆春節即將到來，一名網友無奈表示，近期因失業想轉換跑道，目前家庭開銷一個月約6萬元，讓他相當擔心，認為年齡將近40歲，體力又不好，很難找到高薪工作，好奇問大家「請問年紀快40，可以做什麼工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」表示，自己因失業想轉換跑道，雖然有2名孩子，但長大卻啃老不工作，目前家庭開銷一個月要將近六萬元，讓他相當擔心。他表示自己年齡接近40歲，體力又不好，很難找到高薪工作，好奇問大家「請問年紀快40，可以做什麼工作」？

貼文一出後，不少網友給出實用建議，紛紛表示「要體力的都可以到六萬，只是像工地就危險，物流很累，工廠要看，沒加班就沒六萬」、「快40還算年輕吧？而且營造現在很缺人，根本不用怕找不到工作」、「肯做什麼都有，不肯做什麼都沒有」、「貨運物流司機吧！拚一點還可以5-6萬，就是上下貨比較累」、「物流司機很缺人，肯做隨便找都有，工時約10~12小時，應該能達到你的標準」、「作工地吧！只要肯吃苦、學習、謙虛、別先入為主，應該都可以賺錢」。

除了體力活之外，也有網友建議可以試試看保全、跑外送或殯葬業，紛紛指出「認真跑熊貓，在雙北市每天30天不休息10小時有6萬，保證有」、「保全都不休假有到5萬8」、「體力不行、沒有專長，又想要一個月六萬的工作，去做葬儀社這類的還有可能，一般工作不可能」、「白天一個正職，下班跑外送，一個月也快6萬了」、「跑外送12小時起跳，然後都不要休息」。

保全 外送 失業 高薪

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