竹科一堆工程師跑計程車？ 網曝司機超狂背景：連老總都喊學長

不少人都會趁著正職工作空檔接案、找兼職，加減補貼收入，而一名網友近日在PTT以「新竹一堆竹科主管在開計程車」為題發文，也引發底下留言區熱議。網友們紛紛直呼：「這是真的」、「認識很多工程師都在開」。

原PO發文表示，他叫了一台計程車要到竹科，結果一上車，司機就用很神秘的口氣對他說：「你知道嗎？我以前也是這邊的主管喔！」而原PO也在內心吐槽自己根本不想知道，司機難道不能好好開車、不閒聊嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我還聽過司機說自己載到國外客人，在聊一個韌體的bug，他當場就教那個外國人怎麼debug，對方驚為天人。還有什麼竹科老總坐上他的車，一眼認出他是大學長，硬要把他拉到他麾下」、「科技業都這樣偶爾開計程車」、「認識很多竹科工程師下班都在開計程車，總年薪至少400萬以上」、「退休兼職工作」。

不過也有網友認為，說不定司機的職業並非工程師，「技術員當期值班、該期領班，到處說自己是高階主管…嗯！沒毛病的！就跟保全說是樓管、高級公安部是一樣的」、「在裡面當保全也是有分職等啊」、「技術員領班也算主管，下班加減賺」。