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家人出國旅費全叫她出！拒絕遭罵小氣 網批：這是土匪

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，家人決定要出國玩，卻要求她負擔全家人旅費，讓她委屈直喊「心好累」。示意圖/ingimage
女網友表示，家人決定要出國玩，卻要求她負擔全家人旅費，讓她委屈直喊「心好累」。示意圖/ingimage

家族旅遊如何算錢？一名女網友在網上抱怨，家人決定過年要一起出國玩，不過全程旅費卻要她一人負擔，原PO表示，家人的意思是「有在賺，就要花」，並用這個理由要求原PO付錢，讓她無奈直呼不想出國把錢花掉，「我的錢是想買房子的」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，家人決定好過年要一起出國玩，卻要求原PO支付全家人的所有旅費，因為「覺得我有在賺，就要花」，但原PO無奈說道，「我根本沒有什麼錢，應該說，我的錢是想買房子的」，並不想把錢花在出國上，且她才剛出社會，只想好好存錢待日後買房，但在跟家人講完自己的情況後，卻被家人說小氣，讓原PO委屈直喊「心很累」。

貼文一出，不少網友紛紛替原PO發聲，「全部都要妳出這個是不是太勒索了」、「兄弟姐妹要出國要自己出錢啊，到底為什麼妳要幫忙出啊」、「全部都要妳出，妳的家人真狠」、「給生活費就算了，憑什麼他們出國要妳出錢」、「與其說是情緒勒索，這根本就是情緒搶劫了」、「這是土匪不是家人」、「一定要踩死原則，絕對不要開先例，不然以後就會變成理所當然」。

此外，也有網友表示，「等妳存到頭期款後，會發現房價又漲了」、「沒錢全額買房，現在不和家裡人出國，以後就沒什麼機會了。在台北分期背房貸，結婚之後再買車分期，加上小孩的教養費，趁現在有錢多和家人出國比較重要」、「沒有什麼錢就不要想買房了，我能買房是因為我爸給我好幾百萬」，不過原PO認為，「應該說我錢要花在哪裡都是我自己決定，這是強迫中獎，不得不要」。

情緒勒索 家人 旅費

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