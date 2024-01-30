尾牙大獎「二手iPhone」算好了？ 網友爆曾抽中1東西傻眼：噁到吐

新的一年開始，企業尾牙陸續登場，不少員工期待抽中大獎，不過有網友表示，公司這次的頭獎居然是一支「退貨手機」，讓他相當傻眼。貼文曝光後，底下留言區也開啟抱怨大會，其中還有苦主透露，自己抽過發霉的東西，簡直噁心到吐。

原PO在Dcard發文表示，尾牙前幾天，行銷部門因為工作關係購入一支公共手機，型號是iPhone 15 256GB，結果在使用之後發現買錯了，趕緊換了一支iPhone 14 128GB回來。

原PO續指，怎料尾牙當天，同事們才發現頭獎竟是那支以為已經退回去的iPhone 15，「為什麼會知道是同一個？因為頒獎的同事看到盒子上有同樣的黑點標記」。他也直呼：「史上最傻眼公司，不懂這波操作！」

對此，底下留言紛紛表示，「真的滿傻眼的，頭獎價值竟然沒超過5萬台幣」、「我以為我司尾牙普普，其實還不錯？傳產200多人，哈哈獎2千、頭獎20萬、二獎10萬2個」、「禮品如果是二手物其實很沒禮貌」、「反正我抽不到」。

也有網友抱怨，「公司尾牙玩遊戲贏來的獎金，最大獎500元、最小獎50元，個人獎金1千～2千大概抽不到10位，沒有其他任何獎品」、「我們公司破千人，最大獎也才3萬現金」、「我傳產，尾牙連抽獎都沒有」、「餐飲服務業多的是200塊打發人的公司，真的可悲，什麼星級飯店，上市櫃連鎖集團，全都一個樣」、「我尾牙還抽到發霉的東西，根本不能用，噁到吐」。