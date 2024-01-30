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年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空工會原預告春節、清明連假期間將罷工，爭取調薪權益，在各單位協調下，順利解除罷工危機。示意圖／聯合報系資料照片
長榮航空工會原預告春節、清明連假期間將罷工，爭取調薪權益，在各單位協調下，順利解除罷工危機。示意圖／聯合報系資料照片

長榮航空工會原預告春節、清明連假期間將罷工，爭取調薪權益，在各單位協調下，順利解除罷工危機。對此，一名自稱是長榮機師的網友表示，公司發的6個月年終都是用底薪計算，實際拿到的錢大約是1.5個月的全薪，直言「這樣真的很多嗎⋯？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「不要再靠北我們罷工了」為題，指出了解大家旅程可能會被影響的心情，但罷工行動選在淡季，對公司來說根本不痛不癢，加上如果公司真的對員工好，大家根本不需要冒著被開除的風險搞罷工。

針對多數網友怒罵「已有6個月年終還不滿足」，這名網友回應，事實上這6個月年終，都是用底薪計算，實際拿到的獎金僅1.5個月的全薪，直言「我真的是笑不出來」，並表示準備年後跳槽。

貼文一出後，多數網友不買單，認為罷工是機師的權益，被迫改行程的民眾也有表達不滿的自由，加上不少公司行號，年終獎金本來就是以「底薪」發放，紛紛表示「「年終本來就不一定要給，是有明文寫在合約？」、「護理師的年終也是底薪阿！」、「罷工是你們的權力沒錯，但被靠北也是你們要承擔的代價之一，要權益受損的局外人挺你們太over了吧」、「航空公司年終一直都是本薪，沒人敢帶頭用全薪算」、「傻眼欸，不然改票退票行程異動所有損失你來付啊，影響別人還叫別人不要靠北」。

不過，也有部分網友支持長榮航空機師罷工，勇敢爭取權益，紛紛表示「人家合法罷工有什麼好嘴的？有錢出國，沒錢換其他航空公司喔」、「台灣鯛就是每個人都自私，員工想爭取自己的權益向資方抗爭還要被社會大眾霸凌喔？」、「非常支持喔，帶頭整頓台灣勞資極端不對等關係」、「台灣要累積罷工成功案例，之後其他行業罷工成功率才會越來越高。像機師這種指標性的職業成功了，對於這個行業是一小步，對於台灣勞工是一大步」。

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