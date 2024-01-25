整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？哪些旅遊險會理賠？旅客自救辦法一次看

桃園市機師工會22日取得長榮機師的合法罷工權，並於25日宣布2罷工警戒區段為2月7日至18日、3月30日至4月7日，分別涵蓋春節及清明2連假，引發各界高度關注。時近年關，許多旅客預計搭機出遊或返鄉，也擔憂行程是否會被長榮罷工影響。長榮機師為何要發動罷工？長榮又如何回應？一旦受到影響，哪些航線要注意？手中的機票能否退票？旅行社會退費嗎？該用哪些旅遊險保障權益呢？《聯合新聞網》帶您一次瞭解。

長榮機師要罷工……他們要爭什麼？

長榮罷工其實醞釀已久，桃園市機師職業工會表示，長榮航空長期拒絕合理調新、調整外站津貼、且大量違法聘用外籍機師，早在2022年年底時他們就不斷循內部管道溝通協商，要求公司正視並改善，2023年亦透過桃園市勞動局調解勞資爭議，遺憾的是兩方始終沒有共識。

桃園市機師工會於2023年12月20日發起罷工投票，主要訴求為調漲飛行員結構薪資20%、調漲外站津貼為每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛，後於2024年1月22日取得合法罷工權，並於25日宣布2罷工警戒區段，分別為2月7日至18日、3月30日至4月7日，工會在罷工開始前24小時，於機師工會官網明確公告相關訊息。

多次協商未果……長榮航空的回應是？

機師工會取得合法罷工權、最快春節發動罷工後，長榮航空表示遺憾，並呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實態度繼續進行勞資協商。24日雙方進行第5度勞資協商，會後長榮航空發表協商會議決議，包括同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐；公司也會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

此外也允諾會盡速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限之評估，並宣布於31日再次開會協商，增加討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。

不過桃園市機師工會理事長李信燕說，長榮航空只提出非常一小步的善意，未看到具體方案，工會在也25日宣布罷工警戒區段時表示，長榮航空資方仍未針對工會訴求提出任何對案，進行實質協商。

長榮航空機師取得罷工權，恐衝擊春節長程疏運。機師工會提供

罷工一觸即發……我會被波及嗎？

依桃園市機師工會長榮分會的會員分布來看，屬於長程機隊飛行員比例高達75%，主要執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機，罷工一旦發動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯（LAX）、舊金山（SFO）、西雅圖（SEA）、紐約（NYC）、芝加哥（ORD）、休士頓（IAH）；加拿大的多倫多（YYZ）、溫哥華（YVR），以及歐洲的巴黎（CDG）、倫敦（LHR）、阿姆斯特丹（AMS）、維也納（VIE）、慕尼黑（MUC）、米蘭（MXP）等各機場的旅客，最可能受到直接衝擊。

旅遊行程命中罷工航線……損失該如何降到最低？

長榮罷工消息讓旅客措手不及，但因罷工尚未正式發動，若因預期心理想要退票或改票、取消跟團等，就需負擔價差、手續費或違約金。

※機票改期或退票

※旅行社會退費嗎？

※旅遊不便險保好保滿

機師工會於25日公告罷工警戒期，故旅客若於25日前投保旅遊不便險，如遇罷工導致班機延誤或取消，符合要件下仍能獲得理賠，但若在25日後才購買保險，保險公司有可能不會理賠。已投保旅客可檢視保險是否包括下列險種：

班機延誤險：當旅客搭乘之飛機延誤或取消達4小時以上，檢附相關證明文件即可申請理賠。

旅程取消險：旅程開始前7天，若因罷工導致搭乘班次取消或延誤24小時而必須取消預定行程，保險公司將針對旅客無法取回的預繳團費、交通、住宿等費用進行理賠。

旅程更改險：於旅行期間，如因罷工而必須更改預定行程，其所增加的交通或住宿費用將由保險公司負責理賠。

註：以上說明，依投保公司規定可能有所不同。