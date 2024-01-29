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日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

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日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

聯合新聞網／ 綜合報導
日本京都美山町茅草屋聚落雪中有如童話世界，是熱門觀光景點。 圖／臉書粉專「Shushu 自由研究所」授權
日本京都美山町茅草屋聚落雪中有如童話世界，是熱門觀光景點。 圖／臉書粉專「Shushu 自由研究所」授權

日本三大茅葺屋村落之一的京都美山町，素有「小合掌村」之稱，近年成為人氣景點，遊客如織。臉書粉專「Shushu 自由研究所」日前揭露一批台灣團客造訪時無視告示牌的提醒，在住宅區丟雪球大聲玩鬧，不僅童話場景變成菜市場，更破壞當地住戶的安寧。

一位在日本工作的台灣女性，在「Shushu 自由研究所」發文記錄下讓她難得動怒的某些台灣遊客行徑。她寫道，當天抵達美山町後先去吃午餐，聽店家說下午2點30分開始就會出現台灣團客，想避開人潮的她，因此立刻動身走入村落中散步、拍照，這時遇到的零星自由行旅客也都安安靜靜地參觀。

但童話氣氛在團客抵達後就變了調。她看到團客之後，想盡可能拉開距離，並趕緊去拍空景，沒想到團客行進的速度很快，而且一路上吵吵鬧鬧，還打起雪仗，讓童話世界頓時淪為菜市場。即使她刻意遠離人潮去拍照，旅行團裡的小孩見她經過不但大喊「有人在拍照！」，還圍著她玩起雪球大戰。

「依舊雪球飛來飛去，大人們也沒有制止。然後一個雪球砸中我，我理智線就斷了。」小孩嬉皮笑臉的說聲「啊抱歉」，大人則沒有任何表示。她忍不住問「你們的領隊呢？」，小孩嘻笑著說「領隊不見了」，她於是正色告誡：「這裡有告示牌寫禁止嬉鬧，保持安靜你們不知道嗎？」此時才有大人叫小孩不要再吵，但未對打擾行為表達歉意。

粉專指出，保存著數十棟至少150年歷史茅草屋的美山村落，實際上是居民生活的地方，並非收取門票的遊樂園，來此處就是造訪別人家，應以尊重當地生活為原則，玩雪可以在入口處一大片空地玩，而不是在民宅間和其他遊客身邊追逐、吵鬧，大人見狀不適時提醒、教育更讓她感到無奈。

她也提醒，台灣訪日遊客的人數和消費力名列前茅，該有的禮貌還是得遵守，否則少數人的無禮行為可能會影響到多數人的旅遊品質和形象。她並認為各國都有無禮的人，只是這次遇到的是台灣客，我們不必與他國比較，只要自己做好就夠了。

此文引起眾多網友共鳴，「上次我在京都嵐山也是遇到類似的情形，丟臉丟到家了」、「以前去東北的時候也是遇到很誇張的台灣旅客，村民門口放置的東西被他們隨意拿來拍照」、「去年初去北海道旅遊最吵的就是台灣遊客，難怪許多景點的服務員對待台灣遊客都非常不耐煩」、「很多人都覺得自己在那邊有消費就最大，完全不顧禮貌禮儀規矩」、「關鍵都在家長和各種成年人，希望大家能自律」。

日本 京都 旅行團

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