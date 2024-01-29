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花7萬買刮刮樂喊「中100萬請雞排」 過來人：有回本就偷笑了 結局曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友花費72000元購入共36張刮刮樂，直言如果中獎100萬就請客100份雞排，不料結果卻令他相當傻眼。聯合報系資料照
一名網友花費72000元購入共36張刮刮樂，直言如果中獎100萬就請客100份雞排，不料結果卻令他相當傻眼。聯合報系資料照

農曆新年將至，每逢過年台彩皆會推出新年限定「2000萬超級紅包」的刮刮樂，每張售價2000元，最高頭獎2000萬元，吸引許多刮刮樂愛好者前往挑戰。日前一名網友花費72000元購入共36張的「2000萬超級紅包」，並直言如果有幸中獎100萬，就請客100份雞排，不料結果卻令他相當傻眼。

該網友在PTT發文分享，他買了2本新年限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，花費72000元共36張，並表示「如果我真的中獎100萬，請100份雞排，不唬爛，如果沒有中，請安慰我一下」。

貼文發布後，吸引不少網友熱烈討論，「有機會虧」、「又一個被吸引中計的」、「加油，有夢最美」、「要是1萬份就推了，才100份只能噓」、「錢太多？拿去買吃的穿的不好」、「買散的啦，正本一定賠」、「經驗，一本大概都回六成，祝你中獎」、「回本就偷笑了，本人最高只中過10萬」、「之前全家合資買過，中幾萬而已」、「預期能回本3萬8千元」。

事後原PO更新戰況，表示並沒有刮中100萬元，最終總共獲得47000元，反而還虧損了25000元。據了解，今年台彩共推出5款新品刮刮樂，總獎項超過2347萬個，總獎金更是高達199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高。而網友購買的「2000萬超級紅包」，獎項包括頭獎2000萬元8個、二獎200萬元加賓士休旅車10個、三獎100萬元1000個，可稱為史上最強刮刮樂。

刮刮樂 紅包 台彩 PTT

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