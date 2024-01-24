居服員被要求「順便」澆花倒垃圾 同行發聲：我們不是大掃除傭人

因應台灣即將進入超高齡化社會，衛福部推行長照2.0，許多居服員經過培訓投入長照產業，減輕照顧者的負擔。不過，有居服員喊話，希望申請長照的家庭，不要將他們視為「年前大掃除傭人」，要求居服員進行不在服務範圍內的工作。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，臨近農曆新年，許多申請長照的家庭都會要求居服員「順便」整理雇主房間、澆花、倒垃圾、刷抽油煙機等打掃工作等不在事先談好的工作範圍內。原PO批評這些家庭不應該把居服員當成「過年前的大掃除傭人」，非常不尊重長照行業，「居服員不是清潔人員公司，居服員不是你請的滿漢大餐全席廚師煮你全家，居服員不是你用政府補助申請的傭人」。

許多網友批評部分長照家庭的越線行為，並向居服員加油打氣，「辛苦了」、「離譜」、「有錢人自以為花錢就是老大啊」、「辛苦了，哪來那麼多順便？要額外服務，麻煩付錢」、「我們大樓超多長照服務人員，我懂你們的辛苦」

也有相關人員現身說法，表示居服員需要經過一連串的訓練並通過測驗，才能服務，且進行服務前後都有一連串SOP，「居服員是接受專業訓練課程，還有專業證照的服務人員，有基本急救跟檢測基本生命徵象的專業，證照上的英文名稱翻譯也是『護士助理』」、「我媽媽是居服員，他會很明確拒絕說這個不再服務範圍內喔，不用怕對方檢舉，因為這種家庭到最後沒有居服員可以服務，是會被長照公司終止服務的」、「居服員其實都是按項目計價，沒有甚麼順不順便的問題，工作範圍就是長輩有申請的項目而已」。