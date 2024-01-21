他感冒卻被「逼讓博愛座」 司機幽默1句話長輩秒閉嘴

博愛座的設置經常引起爭位糾紛，讓多數人寧願站著，也不敢坐在上面。日前，有網友在「匿名公社」透露，他搭公車時因身體不適而坐在博愛座上，卻被一旁的阿伯不斷要求讓位，幸好司機及時解圍，讓阿伯不再刁難。

原PO指出，近日他因感冒不適，選擇坐在公車的博愛座，當時車上還有許多空位，卻突然有一名阿伯不斷要求他起身讓位，甚至直言「感冒不能坐博愛座，感冒是假的，其它座位有空為什麼不坐？」憤怒的他馬上反問對方「你在霸凌我嗎？」兩人的爭執聲越來越大，驚動到前方的司機。

原PO透露，後來司機用麥克風詢問事由，他便立刻解釋完整經過，司機聽完後則幽默回覆阿伯「不然我位置讓給你坐好了」，讓該名長輩碎念幾句後就閉上嘴巴，對此原PO感激表示「謝謝司機先生，拯救被霸凌的我」。

貼文一出，再次掀起博愛座存廢問題，「博愛座上面的標示不是只有拐杖，但很多長輩都覺得只有他們能坐」、「什麼時候要廢除博愛座？」、「說真的，博愛座我都不敢坐，就算我中風手腳不方便也是站著到終點當復健」；還有網友大讚司機的舉動，「司機好樣的」、「司機好幽默」、「學起來，筆記筆記」。