半夜都睡了突接外送員通知取餐！她憂信用卡被盜刷 網猜背後真相
你有半夜接到電話，是外送員通知取餐的經驗嗎？一名網友指出，自己在半夜突然被手機鈴聲吵醒，一接是外送員通知取餐的電話，但自己晚上10點就已入睡，根本沒有訂外送，擔憂是否平台帳號被盜，或信用卡被盜刷？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，晚上11點多被電話吵醒，竟是外送員通知取餐的電話，但自己10點就上床睡覺，根本沒訂外送，也表示自己從沒去過萊爾富超商消費，也不曾買過蒜味德國香腸，讓他不解直呼「難道是我夢遊還會自己刷卡叫外送」？
貼文一出後，不少網友覺得很毛，紛紛回應「是不是做餓夢的時候點了」、「還是回報一下客服吧…大半夜的也蠻可怕的」、「感覺有點靈異事件，密碼順便去改一下」、「有一種餓，叫系統怕你餓」、「你的手機怕妳餓點給你吃的」、「祖先表示肚子餓」、「蠻恐怖的」、「可能有個平行時空的你，叫的外送吧，然後你點的會送到平行時空的你」。
不過，有部分網友認為，可能是朋友、家人點餐，或是不小心設定到預約訂餐，紛紛指出「是不是有人點宵夜給你啊」、「看看是不是家裡人拿你手機點餐」、「有沒有可能是預約訂餐」、「之前不小心按到預定訂單」。此外，也有網友認為可能是誤觸手機導致，表示「看看手機是否有開啟程式，可能手機放床邊，身體翻動誤觸按到，建議睡覺前，就算不關手機，也要把手機緩衝區清空，或手機不要放在床邊」。
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