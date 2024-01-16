他批同事尾牙中5萬不請客 網不挺：曾中3萬被迫請星巴克

一名網友在臉書匿名公社上抱怨，同事在尾牙活動抽中5萬元卻不願請客，批評中獎的同事「不懂得照顧團隊的感受，想必他吝嗇小氣的印象會深植人心」，該文一出直至截稿為止引來400多名網友幾乎一致反駁原PO的言論，認為其實公司同事在尾牙中大獎不需請客。

原PO抱怨公司尾牙抽獎活動中，同事意外中了大獎5萬元，「令人意外的是，居然沒有請部門的大家一起分享喜悅，至少請杯飲料示意一下也好」，批評中獎的同事不懂得照顧團隊感受，「想必他吝嗇小氣的印象會深植人心」。

網友見文紛紛留言反駁原PO言論，認為：「抽到是人家的運氣，為何要請客？！沒抽到的，你們會有人湊錢分他嗎」、「為什麼要請，不要臉」、「為什麼要請客？誰規定中獎就要請客？請客不是義務」、「要喝飲料為什麼不自己買？」、「抽到為什麼就一定要請？你是有窮到要別人救濟度日嗎」、「請客為什麼變成義務了？人家可能也有急用？」。

有網友緩頰認為：「只能說他不會做人，做人也不是大方的，但並沒有說一定要請客」、「請客是個人自己意願，不請我OK的，但是我中一定會分享喜悅，除了自己開心也大家開心」。但部分網友說：「你下次中獎記得分享給我們，不然你小氣的印象會深植我的心裡」，還有網友回憶起在尾牙中獎後不好的經驗：「想到有一次中三萬 ，明明不是同團隊的主管，卻來說他們要喝飲料，還點星巴克」。