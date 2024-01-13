吳錚、林靜儀、苗博雅落後 網：空戰型席次還給國民黨

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉現正開票中，有PTT黑特版網友發現，民進黨區域立委候選人中，包括新北第八選區候選人吳錚、新北第十二選區立候選人賴品妤、台中第二選區候選人林靜儀，及北市第六選區候選人苗博雅，至截稿為止均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，除了這些「空戰型」的候選人，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？

原PO表示，正在電視前觀看各家媒體的開票進度，發現包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅等這幾位民進黨區域立委候選人「好像都落後」，且這些候選人剛好都是民進黨的「空戰型」候選人，讓他不禁上網詢問：「其他還有哪些席次會還給國民黨的？」他也認為，這次選舉結果，「國會應該不過半，黃捷(高雄第六選區)應該穩了。」

有網友贊同原PO「空戰型」的說法，認為：「這幾個仇恨值那麼高，要贏很難」、「算是出來打知名度而已」，的確有可能三黨在國會不會過半。也有人發現目前「徐巧芯(台北第七選區)也領先」、「高嘉瑜(台北第四選區)沒被棄保欸」、「馬文君(南投縣第一選區)、謝衣鳳(彰化第三選區)也領先」、「林志潔(新竹市選區)感覺有機會」。

但也有人認為「吳錚比想像中強很多」、「苗博雅太可惜了」、「這裡面最希望阿苗翻轉」、「賴品妤跟對手互相超車啊，還有一線生機」、「但看整體綠營好像沒開得很難看」，有人也發現在藍綠之外，「時力王婉諭好像領先耶」。