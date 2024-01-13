快訊

當市長8年！柯文哲在北市得票率竟墊底 台北人怒噴原因

立委即時開票／許淑華哭紅雙眼自行宣布落選 盼徐巧芯照顧選民

總統選舉即時開票／賴450萬票領先侯逾80萬票 柯280萬票暫居第三

吳錚、林靜儀、苗博雅落後 網：空戰型席次還給國民黨

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？圖為包括參選立委的苗博雅（左二起）、吳沛憶、賴品妤、曾玟學、黃捷共同出席活動情形。記者邱德祥／攝影
有網友發現包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？圖為包括參選立委的苗博雅（左二起）、吳沛憶、賴品妤、曾玟學、黃捷共同出席活動情形。記者邱德祥／攝影

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉現正開票中，有PTT黑特版網友發現，民進黨區域立委候選人中，包括新北第八選區候選人吳錚、新北第十二選區立候選人賴品妤台中第二選區候選人林靜儀，及北市第六選區候選人苗博雅，至截稿為止均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，除了這些「空戰型」的候選人，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？

原PO表示，正在電視前觀看各家媒體的開票進度，發現包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅等這幾位民進黨區域立委候選人「好像都落後」，且這些候選人剛好都是民進黨的「空戰型」候選人，讓他不禁上網詢問：「其他還有哪些席次會還給國民黨的？」他也認為，這次選舉結果，「國會應該不過半，黃捷(高雄第六選區)應該穩了。」

有網友贊同原PO「空戰型」的說法，認為：「這幾個仇恨值那麼高，要贏很難」、「算是出來打知名度而已」，的確有可能三黨在國會不會過半。也有人發現目前「徐巧芯(台北第七選區)也領先」、「高嘉瑜(台北第四選區)沒被棄保欸」、「馬文君(南投縣第一選區)、謝衣鳳(彰化第三選區)也領先」、「林志潔(新竹市選區)感覺有機會」。

但也有人認為「吳錚比想像中強很多」、「苗博雅太可惜了」、「這裡面最希望阿苗翻轉」、「賴品妤跟對手互相超車啊，還有一線生機」、「但看整體綠營好像沒開得很難看」，有人也發現在藍綠之外，「時力王婉諭好像領先耶」。

2024立委選舉 賴品妤 苗博雅 林靜儀

延伸閱讀

藏壽司僅排第二名 日人最愛迴轉壽司店排行榜曝光

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

首投妹用私章蓋選票懊悔哭了 神聖一票當場成廢票

投票率超高代表什麼？網友回：代表原本懶得投的年輕人都有投

相關新聞

柯文哲選前之夜破30萬人仍輸 網解：白的極限只是藍綠的底限

不少人留言表示，「一堆都是湊熱鬧的」、「柯粉以為凱道就是全台灣？」、「白的極限只是藍綠的底限，這樣懂嗎？」、「一堆沒投票權的」、「如果集中了全台支持者也才這樣，其實真的不算多」。也有人表示，會不會是被柯粉的選前之夜人數嚇到，「讓老人被嚇出來含淚投票」。

吳錚、林靜儀、苗博雅落後 網：空戰型席次還給國民黨

有網友發現，民進黨區域立委候選人中，包括吳錚、賴品妤、林靜儀，及苗博雅，至截稿為止均是落後的狀態。讓網友不禁好奇詢問，除了這些「空戰型」的候選人，民進黨還有哪些立委席次會還給國民黨？

當市長8年！柯文哲在北市得票率僅第3 台北人怒噴原因

2024總統大選進入開票階段，全國各縣市開票數陸續出爐，柯文哲得票率暫居第三，落後賴清德與侯友宜。有網友指出，柯曾擔任台北市市長8年，在北市的得票率竟然也是第三，好奇詢問「台北人這麼討厭柯嗎？」引發眾人熱議。

她呼籲推「不在籍投票」保障外地國人選舉權 網大力支持：並不困難

今（13）日為2024總統立委大選，許多民眾紛紛返鄉投票，但部分在外讀書，甚至在國外工作的國人，考量到時間與經濟成本而選擇放棄投票。對此，有網友認為台灣應推行「不在籍投票」，保障國人的投票權。

藍白合早就贏了！賴清德暫時領先 網批「明知共同敵人」：為何不合作？

隨著2024總統大選投票截止，目前正陸續開出選票，現階段暫由民進黨賴清德領先，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲緊追在後。對此，有網友指出，正是因為先前藍、白兩方不好好合作，反而互扯後腿，這才導致如今與賴清德票數上的差距。話題一出，瞬間引發網友討論。

選情幾點後就穩了？PTT一面倒曝「這時間點」：重點剩爭老二

今天是總統、立委大選日，投票已在下午4點截止，目前已進入開票階段。PTT網友討論，「大概開票到幾點才算穩？」不少人認為下午5點就差不多結束，坦言「已經穩下來了」，還有人認為，其實已經結束了，現在的重點反而是「爭第二」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。