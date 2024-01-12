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買家剛下單馬上訊息轟炸「催貨」 賣家無言：到底誰有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日遇到一名「很急」的買家，一下單就奪命連環傳訊息，詢問何時出貨，讓他十分無奈。示意圖／ingimage
一名網友分享，近日遇到一名「很急」的買家，一下單就奪命連環傳訊息，詢問何時出貨，讓他十分無奈。示意圖／ingimage

許多人都喜歡網購，有些買家擔心太晚拿到商品，會提醒賣家記得出貨。不過有一名網友分享，近期他遇到一位買家，下單後才過一分鐘，就開始奪命連環傳訊息「催貨」，讓他感到很無奈，將對話紀錄公開，無奈詢問眾人「到底誰有問題」。

原PO在Facebook社團「爆料公社」發文表示，買家下單後，一連傳了五次「提醒」，原PO詢問為何要傳這麼多次，買家反問為什麼不行，只是好心提醒，接著便惱羞成怒，狂傳訊息轟炸原PO，「我每個廠商都這樣傳，只有你這樣回我，不爽不要接，最好給我封鎖，跩什麼跩」，連環訊息讓原PO不堪其擾，十分無言。

賣家公開對話紀錄，買家一分鐘內連續傳了將近十則訊息。圖／截自爆料公社
賣家公開對話紀錄，買家一分鐘內連續傳了將近十則訊息。圖／截自爆料公社

貼文曝光後，當事人買家也出現回覆，表示自己是擔心年關將近，廠商有大量的貨要出，「我只是提醒而已，請問大家我有錯嗎？是他有病還是我有病，而且是他給我退貨的」，還主張自己態度十分和善，在蝦皮的評價是4.9顆星，「請大家幫我評評理，是他要去看身心科醫生」。

不過，網友們看完對話紀錄也感到十分無言，一面倒批評買家作法，「買家有問題」、「買家感覺病的不輕」、「有多急」、「她失憶了，問過的問題自己也忘記了」、「看起來有點沒禮貌，也不知道這樣其實很吵」、「誰會善意在一分鐘內提醒那麼多次」、「是以不造成別人的困擾前提下，才是善意」、「這種奧客遇到真的累，寧可不要接到這種單」。

網購 奧客

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