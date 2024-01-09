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小吃店寫「若燥飯」不是錯字！網揭原因：還有智慧糕、rose麵

聯合新聞網／ 綜合報導
小吃店裡的「若燥飯」，其實不是「肉燥飯」。 圖擷自「路上觀察學院」
小吃店裡的「若燥飯」，其實不是「肉燥飯」。 圖擷自「路上觀察學院

有時顛覆常識的事，其實是長知識。有網友看到一家小吃店的菜單上寫著「若燥飯」，拍下照片分享到臉書後掀起討論，也因此幫許多人增廣見聞。

這名網友把一家小吃店掛在牆上的菜單貼到臉書社團「路上觀察學院」，並特別點出「若燥飯」，吸引到其他網友的注意。不少人都懷疑老闆是否打錯字，把「肉燥飯」打成「若燥飯」，但旋即就有人出聲解答，這是素食店的常見寫法。

「一看就知道是素食用語」、「有的會寫素燥飯」、「素食者都會故意用葷菜的諧音取素食名」、「很多素食名字都這樣，雞肉什麼的也會寫這個積這個若」、「素食都是用諧音的，像是鹹酥G之類的」；還有人提到其他特別的素食餐點名稱，「我有看過牛若麵」、「還看過榨菜rose麵」、「之前還看過素的『豬血糕』，寫成『智慧糕』，原來是台語的音很像」。

另有網友解釋素食餐點需要特別命名的原因，「我之前開蔬食餐廳，沒有寫G若、朱若都會被極端宗教客人說我店裡不乾淨」、「吃素連字都避諱，再者也做區隔，省得吃到葷的有理說不清」、「素食這樣寫主要是方便稱呼跟認知，有些東西要完全詳細很難」。也有說法指出，餐點用葷食諧音取名，主要是讓人易於辨識其味道與特色；有些素食做得與葷食味道相近，則是為了幫助剛開始茹素者度過適應階段。

此外也有人發現這個菜單上確實有錯字，「真正寫錯的是香椿炒飯寫成香『樁』（ㄓㄨㄤˉ）炒飯」。

素食 素食者 肉燥飯 小吃

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