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不夠玩！陸情侶來台10天「完全不想走」曝搭公車「特殊經驗」：瘋狂被甩

聯合新聞網／ 綜合報導
一對大陸情侶來台旅遊10天，發現回家後仍念念不忘。圖為台北101大樓以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。(美聯社)
一對大陸情侶來台旅遊10天，發現回家後仍念念不忘。圖為台北101大樓以繽紛又璀璨的煙火迎接2024年的到來。(美聯社)

隨著疫情解封，不少人已經安排了出國旅遊，也有外國人陸續到台灣旅遊。近日有一對大陸情侶來台灣玩10天，開心到完全不想走，覺得10天實在太短了，也分享了在台搭公車的「特殊經驗」。

女網友在社群平台「小紅書」以「台灣是我第一個旅行完全不想走」為題發文，她表示剛結束和男友來台10天的旅行，覺得心裡空蕩蕩的，才下飛機就感覺離昨天還在吃的黑豬肉香腸很遙遠了。

女網友表示，對於愛好夜市小吃的人來說，台灣真的是絕佳的生活地區，10天下來嘴巴沒有停下過，回家後發現自己胖了2.5公斤，男友則是直接胖了4公斤。

女網友也透露，10天內最想知道為什麼台灣的公車好像在飄移，抓了欄杆或是把手，還是能夠整個人被甩前又甩後，是一個非常特殊的「搭乘經驗」，也很好奇其他人的經驗。

女網友說，認真覺得來台灣玩10天太少了，去了台北、台南、墾丁、花蓮四座城市，每個城市都有一些想去但來不及去的地方，不過剛好是聖誕節跨年的節慶，可以感受到台灣人喜氣洋洋的氛圍，也看到了一直耳有所聞的101煙火，認為這10天實在太有意義了。

不少人看完也很有共鳴留言，「我也是還沒回日本就開始想念小吃和奶茶了」、「高中畢業後和朋友一起去台灣當畢業旅行，環島去了好多地方，最喜歡台灣各種夜市」、「我也是，都想移民了」、「會胖是真的，台灣食物大多是澱粉類，油炸的很多」，也有人分享搭公車經驗，「台灣公車很恐怖，以前小時候上學搭的有陰影，長大了再也不搭」。

台北101 跨年 聖誕節 夜市 小吃

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