全場剩冰箱能用！露營區跨年「像廢墟」蟻狂竄 他控業者：想賺錢想瘋

全台各地跨年活動精采，有些人為了避開人群，會特別規劃不一樣的活動。但一名網友抱怨被糟糕的體驗破壞了好心情，他在高雄某露營區跨年，到現場卻發現是一片充滿螞蟻窩的廢墟，營主嚴重超收態度又欠佳，整個營區只有冰箱可以使用，因此氣炸痛批「真的是想賺錢想瘋了！」

一名男網友日前於「爆料公社」表示，自己一群人在高雄某露營地跨年，但營主嚴重超收帳帳相連，官網照片嚴重廣告不實，「去到現場根本就只能用廢墟來形容，現場看到擠成這樣心情非常糟糕」。原PO向營主反映，對方態度、口氣極差，「一副就是你們不滿意我就退費給你們，反正我立馬開放訂位一堆人搶著要」。

原PO指出，營區裡面到處都是紅螞蟻窩，還有其他區的露友抱怨紅螞蟻爬進帳內，整晚不得安寧。除此之外，他還面臨水忽冷忽熱、電壓不穩、流動浴廁沒水的窘境，最後只能排隊到營本部僅剩一間的浴廁梳洗，而該間浴廁排水功能非常差，排水孔也堵住，「洗澡都變游泳了」，整個營區只剩冰箱的功能是正常的。

原PO一行人後來得知又有2帳要入住，被要求把車子移開，立即和其他營友聲討營主，「真的太誇張了，真的是想賺錢想瘋了！」他透露，營主不但沒有解決這些狀況，12月31日晚上狂收想進營區看煙火的散客，一人要價200元。最後他氣炸痛批，「人多到不行，根本就不管露客的感受，腦子裡只有錢！」原PO透露，已經把這家露營場地拉進黑名單，「高雄國稅局是不是也該查查是否有逃漏稅的問題？還有是不是也該查查，這營區排水那麼差，是合法的嗎？」

許多網友見狀，紛紛表示：「超收是大問題」、「這根本難民營」、「廁所一定屎滿為患」、「顧賺錢其他都不太在乎，然後越搞越差」、「有收錢的露營區應該要提供好收費的服務啊，撇開紅螞蟻不講，沒水電壓不穩又超收，本來就不對」、「跨年營區，就是要慎選，本來就是容易踩雷」、「露營不要到網路非常紅的營區，本來露營是求玩得自由、舒服，不要找吵死人的網紅營地，這樣就失去了露營的快樂了」。

但有人表示不以為然，認為露營條件本來就無法和住飯店比較，「這就是大自然」、「是不是很多人都搞錯真正的露營是怎樣了」、「如果克服不了自然環境造成的問題，就別去露營了」、「這才是野外露營的真實情況啊！」、「住飯店不香嗎？」、「露營就是這樣啊，所以跟隨時代進步的我實在無法享受露營」，對此，又有人反駁：「重點不是螞蟻吧？重點是營主超收吧？怎麼一堆人劃錯重點」、「好像很多人都認為露營等於克服一切困難，今天是付費的營地，又不是免費！而且真要享受大自然，直接野營啊」。