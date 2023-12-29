瑞典夫妻在台租屋遇詐騙1個月押金 審判太長不利短期來台者

以拍攝各國人士與文化交流的影片為主要內容、由台灣人Johnny成立的YouTube頻道《不要鬧工作室》，近日以「瑞典太太本見證了台灣的詐騙王國」為標題，訪問到一名瑞典女子Frida現身吐露好友與先生在台灣遇到詐騙的過程，她也表示自己近日也因為要處理在台灣遇到詐騙而來台，讓她直呼至今還是不敢相信在台灣遇到詐騙，一直以為台灣很安全。

Frida說，好友與先生想在台灣租房，透過網路上找到一間很愛的物件，於是撥打了網站上的電話，接電話的女士告訴他們「這物件很受歡迎」，如果要確保能租到這間公寓，必須要在看房前先付一個月的房租當押金。

但好友夫妻在和房東約定看房前，被告知房子已經出租，心急之下，夫婦倆因為不想失去這間公寓，在不熟悉台灣租屋規範的情況下，加上以為有對方的身分資料和銀行帳戶，就認為沒問題了。「誰知一完成匯款，女房東就再也不回Line訊息了」，讓好友夫妻才驚覺遇到詐騙，立即報警。

Frida說，仍然無法置信她和好友都在台灣遇到詐騙，「我們一直以為這裡很安全」；她並說，由於詐騙在瑞典很少見，「就算真的發生，審判過程也不會拖得太久」，但在台灣的詐騙案件審判期很長，好友因為不會待在台灣太久，最後可能會放棄追查下去，讓她有感而發地說：「這種事情對外國人很不利」。

網友看完影片紛紛留言表示，這種租屋預付訂金或押金的事，幾乎全球都有，包括有不少歐美人士都留言表示遇過一樣的情事，且未正式擁有物件使用權時絕不付任何錢，這也是全球通例。也有台灣網友以英文留言回覆道，抱歉讓國外旅客在台灣遇到這種事，「我們為詐騙在台灣日益猖獗，感到很丟臉」、「不法之徒，讓國家蒙羞」。

無獨有偶，日本攝影師小林賢伍近日透露，也在台灣遇到租屋預付訂金的詐騙事件。小林賢伍表示，中山分局警察教他2件事，第一，台灣沒有事先預付訂金的制度，台灣法律並未規定「看房前要先預付訂金」。第二，匯款前可先向警方諮詢，如果覺得奇怪，可以撥打反詐騙諮詢專線165，警察能先協助調查是否涉及詐騙。