小林賢伍遇看房預付訂金詐騙 還原受害經過、警察教他2件事

網路詐騙頻傳，日本攝影師小林賢伍昨深夜透露，他在台灣遇到詐騙事件。他看到臉書社團的某間租屋資訊，對方要求先付3萬6000元「暫時保留」的訂金可優先看房，結果是預付訂金詐騙。他說，警方提醒他租屋防詐兩件事，第一，台灣並沒有事先預付訂金的制度，第二，匯款前先向警方諮詢。

小林賢伍遭詐3萬6000元，折合約16萬元日圓。他已向警方備案，「雖然這是自己的錯，但為了避免其他人受害，我想記錄這件事情」。並分享整起事件來龍去脈，提醒網友小心。騙人不一定是台灣人，還是覺得在這裡好人很多。「請不要擔心，謝謝大家」。

小林賢伍說，他在臉書上公開租屋資訊的「台北租屋社團」遇到了預付訂金詐騙。他向某間租屋資訊上的聯絡人聯繫後，對方稱「因為還有其他想要看房的人，如果你先付3萬6000元的押金，就可以讓你優先看房」。

他表示，因為之前已經先聊了一段時間，再加上他之前在台北生活時也有遇過類似的經驗，就不疑有他，先付了「暫時保留」的訂金，但結果卻是預付訂金詐騙。

小林賢伍表示，他回想應該要有所警覺的地方，包括對方的LINE和銀行帳戶的名字不同，以及沒有直接與對方通話。

他表示，在台灣在網路社交媒體上，大家都習慣使用英文暱稱，而不是使用中文本名，所以光靠「LINE和銀行帳戶的名字不同」這點，無法直接作出判斷，但這是一個需要小心的重點。

小林賢伍說，他覺得「事前通話」很重要，因為透過對方的聲音，可以大致掌握到對方的性別和年齡，而不應該僅僅藉由看起來親切的文字訊息內容來做判斷。當然，就算是這樣，仍然還是會有可能在通過電話的情況下被騙。

小林賢伍表示，中山分局警察教他2件事，第一，台灣沒有事先預付訂金的制度，在台灣的法律，並沒有規定看房前要先預付訂金。第二，匯款前先向警方諮詢，這句話他在日本也常聽到；如果覺得有點奇怪，請先撥打反詐騙諮詢專線165，警察能先協助調查是否涉及詐騙。