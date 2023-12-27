她訂飲料「關鍵資訊藏很深」超想哭 一票人爆共鳴：餐廳也是

台灣人愛喝手搖飲，有的人甚至每週都會在公司揪同事一起點飲料。對此，作家小花媽在臉書有感而發表示，每當要幫同事訂飲料，就會發現很多店家的「1致命問題」，直言「不解設粉專的用意」，意外掀起一群網友共鳴！

小花媽在臉書粉專表示，身為一個社畜，每當要幫忙訂飲料時，就會覺得飲料店的網站、臉書、IG等社群平台「是不是說好，絕對不要放菜單？」小花媽表示，每次都要向刑警一樣，從各個部落格、網路文章去大海撈針，想辦法找到最新的菜單，才能避免有人點的飲料停產、下架或是季節限定，更直言「尤其是在線上訂餐平台維修時，真的是想哭」。

貼文曝光後，讓一堆網友超有感，紛紛表示「真的不能再同意更多」、「不只飲料店！餐廳也是！」、「滿多店家設粉專後也不知道要幹嘛，畢竟工作就是開店上班然後關店休息，日復一日沒那麼多好寫。其實有很多作法，不想更新也可以不用更新，但至少作為宣傳溝通的管道，把新菜單置頂或放在相簿最前面應該不難吧」、「太貼切了，真的是這樣」、「真的！這是繼公休日之後更重要的訊息啊！」。

另外，也有網友指出其他問題，紛紛表示「我最討厭的是點去冰，店員會告訴你去冰還是會有小碎冰，那就說無法去冰只能微冰就好了啊！不喜歡文字遊戲！」、「還有漲價，有時候飲料送來才知道某些品項漲價了，訂飲料的人還得去追錢」。對此，作家小花媽也贊同回應「對！而且明明就是幫別人訂，還有人覺得你怎麼好像沒有算好，就覺得，真的是下次我要收服務費喔！」。