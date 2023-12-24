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女兒打翻飲料稱「自己灑出來」 媽氣炸叫店員到家擦地板致歉！網砲轟急刪文

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽抱怨店家封膜沒封好，害女兒沒喝到奶茶，要求店員親自到家擦地板道歉。圖／翻攝自爆廢1公社
一名媽媽抱怨店家封膜沒封好，害女兒沒喝到奶茶，要求店員親自到家擦地板道歉。圖／翻攝自爆廢1公社

天母一名媽媽上網爆料，近日在手搖店外帶飲料，回家後飲料卻灑了一地，女兒哭訴「飲料自己灑出來的」，這名媽媽便懷疑是店家沒把封膜封好。她打電話要求店員親自到府「擦地板致歉」，但對方卻沒有回應，讓這名媽媽氣到將事發經過PO上網路，怎料卻被網友留言打臉，後續火速刪文。

一名媽媽在Facebook社團「天母幫」發文抱怨，近日帶著女兒在手搖店外帶一杯「溫黑糖珍珠奶茶」。回家後女兒把書包放下，卻突然慘叫「飲料怎麼倒出來了」，媽媽看到女兒被弄濕的書包，以及灑了一地的飲料，急問怎麼弄成這樣，女兒卻哭著說「不是我，飲料自己灑出來的！」

媽媽氣急敗壞的打電話給店家，要求剛剛替女兒做飲料的女店員接電話，沒想到對方已經下班，她便向店家指責該店員工作態度差，懷疑是店員沒有用機器確實封好透明膜，才導致慘劇發生，「我們完全沒有打開，回家連喝都沒喝，直接這慘況，太過分了！」

接著，她要求店家聯絡該店員，立刻到她家擦地板，「是要派人來我家擦地板，還是我直接PO網路，讓大家看看你們用的是什麼樣沒水準、什麼爛素質的打工生？」店家無言以對，這名媽媽還親自倒數十秒，但依舊沒得到回應，讓她氣炸大吼「我直接PO Google評價和臉書，你們爛透了！」

只不過取暖不成反被鄉民砲轟，這名媽媽火速刪文，但有網友將貼文備份至「爆廢1公社」，不少人紛紛傻眼表示，「奇文共賞」、「這教育不得了」、「千錯萬錯都不是自己小孩的錯」、「我已經看到她女兒的未來」、「都是別人的錯，自己都是對的，可憐」、「飲料離開櫃檯其實就不甘店家什麼事了」、「為什麼在家打翻飲料，要叫店家來擦地板」。

也有網友推論，飲料可能是女兒自己翻倒的，「確定不是女兒不小心弄倒嗎」、「照片看起來就是受過擠壓破掉的」、「變形的紙杯，我只能推想是你們在路上有擠壓到」、「看茶杯口就知道飲料是被擠壓到了，封膜才炸開，這位大嬸是在哈囉」。

手搖飲料

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