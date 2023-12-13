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一堆人在背！女抱怨搭捷運「1款包包」超惹人厭 全場反擊：很方便啊

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名女網友抱怨，爲什麼一堆人都喜歡背後背包，認為已經是一個製造空間阻塞的來源，疑惑到底有多方便。 本報系資料照
最近有一名女網友抱怨，爲什麼一堆人都喜歡背後背包，認為已經是一個製造空間阻塞的來源，疑惑到底有多方便。 本報系資料照

每當上下班尖峰時段時，捷運或是公車上總是擁擠到連下車都很困難，讓人困擾又很心累。最近有一名女網友抱怨，「爲什麼一堆人都喜歡背後背包」，認為已經是一個製造空間阻塞的來源，疑惑「到底有多方便？」，網友看完也點出關鍵，「應該是要檢討人很多還不往前背的人」。

一名女網友在Dcard以「爲什麼一堆人都喜歡背後背包」發文抱怨，她表示在擁擠的公車或是捷運上，背後背包的人已經成為了另一個製造空間阻塞的來源，旁邊的人還會被後背包給卡到或是磨到，上下車的時候，還要把後背包卸下來才能入座，不懂「到底是有多方便？」

不少人表示挺後背包，「東西多，東西重，背後背包就比較方便啊，別人覺得方便就好」、「不背後背包背什麼？我也想背其他包啊，問題是上學要平板、水壺、偶爾筆電 我都手提？我是沒事把自己搞成肌腱炎還是怎樣？」、「這也能抱怨喔？那為什麼妳要搭捷運？搭Uber啊」、「有些微脊椎側彎的問題，只能背後背包」。

也有人挺原po，「真的很討厭，被重擊真的很痛…」、「我昨天搭公車，有位大姐也是揹一個厚重的背包，原本跟她站平行的位置，她突然一個轉身，那個後背包猶如重鎚尻向我」、「超討厭這種，遇到這種我要下車都直接故意撞他們包包，真的很擋路」、「真高興你發現問題了，我也不懂後背包有什麼好的」。

網也指出關鍵點，「怎麼會是檢討後背包，是要檢討人很多還不往前背的人」、「要背但不能造成別人困擾，不是自己想怎樣就怎樣」、「人在日本生活，大家都是在上車前就把背包往前背，不會去打到別人，無論是早高峰還是晚高峰，為了就是不影響不去撞到別人」、「所以坐日本公車或者地鐵，他們都把上車將後背包背在前面刻在基因裡了，你沒做還會被提醒」。

捷運

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