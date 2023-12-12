快訊

何潤東車禍700多萬瑪莎拉蒂跑車半毀 晚間親露面這樣說

李千娜挺5月孕肚產檢 突收「1報告」崩潰哭了

彰化里長揪團赴大陸旅遊涉反滲透聲押 法院裁定無保請回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒上學「每天帶不同娃娃」 她得知家長心聲反嗆：可悲心態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，女兒睡覺抱著娃娃，不過被其他家長反映不要每天帶不同的娃娃。示意圖，圖片來源／ingimage
一名網友表示，女兒睡覺抱著娃娃，不過被其他家長反映不要每天帶不同的娃娃。示意圖，圖片來源／ingimage

許多人的童年總是會有隻珍愛的玩偶，但有一名網友透露，自己女兒每天都會帶不同的娃娃幼稚園，但有其他家長透過老師反映希望女兒「不要一直換」，因為小孩會吵著要買娃娃。對此，網友傻眼直呼，「買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態」。

一名網友今（12）日下午於臉書粉專「靠北幼稚園」表示，女兒今年就讀小班，從小到大習慣抱著娃娃睡覺，就讀前也有詢問過學校，同意讓女兒每天攜帶娃娃上學。沒想到有家長透過老師反映，要求女兒上學不要一直換娃娃帶，因為他們的小孩會一直吵著要買很多娃娃。

原PO指出，家裡有300多個娃娃，去百貨公司逛街時，只要女兒看到喜歡就買了，慢慢累積下來後，每天都能不重複攜帶，從開學到現在每天都會換一個。原PO解釋，自己有潔癖，每天換一個娃娃也是基於衛生考量，替換的娃娃都會丟洗衣機洗再曬乾，還特地買一台專門洗娃娃的洗衣機，所以女兒的娃娃都非常乾淨衛生。

原PO從老師口中得知其他家長的反應後感到傻眼，抱怨說道：「家長自己不夠努力賺錢，只能讓小孩過苦日子，買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態。而且自己不敢直接對我說，怕被我酸爆，只敢透過老師來反映，如此作為難怪沒錢買不起」。

對此，有網友認同回應：「覺得對方家長很有事，自己不會教可以請教老師一起教育孩子，社會本來就是這樣不公平，如果喜歡就長大自己去爭取好嗎，反過來要求別人幹嘛？」、「對方媽媽應該教她自己的小孩不要攀比別人，而不是要別人不要帶不同娃娃害別人羨慕。不要管他們，她看不下去她自己轉學啊」。

但也有人不以為然，「小孩已經小班了，可以考慮戒娃娃，只是妳當爸媽的不想，總不能長大上班都帶著娃娃去公司吧？」、「帶娃娃通常都是剛適應環境時，帶著自己的物品比較有安全感。一旦環境適應後，就該慢慢將娃娃放在家中，上學不要再帶了呀！這就跟吃奶嘴是一樣的道理，說真的，這多少都會給老師造成一些困擾，團體生活還是大家都一致會比較好」。

娃娃 幼稚園

延伸閱讀

婆婆每日「往事重提」洗臉外遇公公 卻要媳幫養小三生的長孫

老公瞞著老婆找前女友當小孩保姆「三個月了」 網群罵：超白目

一家4口月花47K太多？ 網看明細「每條不合理」： 日子過很硬

漢堡王輸在哪？他不解麥當勞「貴卻人人買」 老饕分析：除了這點其他都輸

相關新聞

女兒上學「每天帶不同娃娃」 她得知家長心聲反嗆：可悲心態

許多人的童年總是有隻珍愛的玩偶，但有一名網友透露，自己女兒每天都會帶不同的娃娃去幼稚園，其他家長卻透過老師反應「不要一直換」，因為小孩會吵著要買娃娃。對此，網友傻眼直呼，「買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態」。

熱心幫撿手機送警局 因1行徑被告「偷竊」崩潰：社會怎麼了？

許多熱心人士在路上拾獲遺失物時，會馬上送到警察局，不過日前有一名女網友控訴，她老公在娃娃機店撿到一支手機，因為下午要上班，來不及拿到警局，隔天一早送往派出所後，被失主反告「偷竊」，讓她崩潰詢問「現在社會到底是怎麼了？」

不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

現在外送平台便利，許多人懶得出門，只要用手機輕鬆點，熱騰騰的食物就會由外送員送上門，不過偶爾也傳出外送員與顧客起糾紛。日前有位顧客抱怨，外送員把餐點丟在地上，要走之前還吐了一口檳榔汁，怒問「這樣的態度大家可以接受嗎？」

台灣跟想像不一樣！陸客長住2個月發現10現象「態度變了」

由於政治因素，台灣與中國大陸的關係有些緊張，但民間的交流依然持續著。一名大陸網友日前來台灣待了一陣子，發現有許多出乎他意料之處，因此回國後特地列出自己的觀察，並表示很推薦對岸網友親身體驗一番。

日本商旅1晚1300早餐抵2餐！他酸爆國旅：住清境8千吃清粥小菜

國內旅遊住宿的價格和品質，常常被拿來跟日本比較。一名網友出國回來之後大讚日本商務旅館的高CP值，並在網路上問眾人「是不是會覺得國旅沒救了」，再度掀起熱烈討論。

救郎喔！天花板清出成堆蛇皮令他頭皮發麻 網驚呼：網拍吧

蛇類在生長、老化的過程中都會經歷蛻皮，脫下薄薄的皮叫做蛇蛻。日前有一名網友發文表示，在家裡的天花板上掃出一堆蛇蛻，引發網友熱議，驚呼「珍貴的中藥」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。