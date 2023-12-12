女兒上學「每天帶不同娃娃」 她得知家長心聲反嗆：可悲心態

許多人的童年總是會有隻珍愛的玩偶，但有一名網友透露，自己女兒每天都會帶不同的娃娃去幼稚園，但有其他家長透過老師反映希望女兒「不要一直換」，因為小孩會吵著要買娃娃。對此，網友傻眼直呼，「買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態」。

一名網友今（12）日下午於臉書粉專「靠北幼稚園」表示，女兒今年就讀小班，從小到大習慣抱著娃娃睡覺，就讀前也有詢問過學校，同意讓女兒每天攜帶娃娃上學。沒想到有家長透過老師反映，要求女兒上學不要一直換娃娃帶，因為他們的小孩會一直吵著要買很多娃娃。

原PO指出，家裡有300多個娃娃，去百貨公司逛街時，只要女兒看到喜歡就買了，慢慢累積下來後，每天都能不重複攜帶，從開學到現在每天都會換一個。原PO解釋，自己有潔癖，每天換一個娃娃也是基於衛生考量，替換的娃娃都會丟洗衣機洗再曬乾，還特地買一台專門洗娃娃的洗衣機，所以女兒的娃娃都非常乾淨衛生。

原PO從老師口中得知其他家長的反應後感到傻眼，抱怨說道：「家長自己不夠努力賺錢，只能讓小孩過苦日子，買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態。而且自己不敢直接對我說，怕被我酸爆，只敢透過老師來反映，如此作為難怪沒錢買不起」。

對此，有網友認同回應：「覺得對方家長很有事，自己不會教可以請教老師一起教育孩子，社會本來就是這樣不公平，如果喜歡就長大自己去爭取好嗎，反過來要求別人幹嘛？」、「對方媽媽應該教她自己的小孩不要攀比別人，而不是要別人不要帶不同娃娃害別人羨慕。不要管他們，她看不下去她自己轉學啊」。

但也有人不以為然，「小孩已經小班了，可以考慮戒娃娃，只是妳當爸媽的不想，總不能長大上班都帶著娃娃去公司吧？」、「帶娃娃通常都是剛適應環境時，帶著自己的物品比較有安全感。一旦環境適應後，就該慢慢將娃娃放在家中，上學不要再帶了呀！這就跟吃奶嘴是一樣的道理，說真的，這多少都會給老師造成一些困擾，團體生活還是大家都一致會比較好」。