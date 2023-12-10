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台灣人為啥不愛中國自助旅遊？他喊「明明不輸日本」 眾人揭1硬傷

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情解封後，國人紛紛飛出國，其中包括日本、南韓、泰國都是相當熱門的國家，有網友就疑惑，為什麼去中國自助旅遊就沒有那麼盛行？圖為上海豫園。中新社
疫情解封後，國人紛紛飛出國，其中包括日本、南韓、泰國都是相當熱門的國家，有網友就疑惑，為什麼去中國自助旅遊就沒有那麼盛行？圖為上海豫園。中新社

疫情解封後，國人紛紛飛出國，其中包括日本、南韓、泰國都是相當熱門的國家，有網友就疑惑，為什麼去中國自助旅遊就沒有那麼盛行？明明美食、景點也不輸日本，物價甚至更便宜。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，10個台灣人裡面就有7個一年內去過日本或有計畫去，遊客去日本吃美食、泡溫泉、滑雪、逛古城、風俗業，「但這些中國難道沒有嗎？」他續指，為什麼台灣人不去中國朝聖美食，譬如說在台灣吃到好吃的水餃，就訂定計畫，去中國東北吃正宗的麵食朝聖？原PO也說，北京的滑雪場至少10個，雪質更勝日本，為何一般人都是去日本滑雪？

建築與美景部分，他指出，日本城堡多，但中國也是有四大古城，中國的四姑娘山、九寨溝、 稻城亞丁都是絕世美景！宗教方面，也可以去中國少林寺朝聖，「更別說中國和台灣語言幾乎相通，更便利自助遊」，物價甚至比日本更便宜、地大物博，可以見識更新鮮的玩意兒。

對此，網友紛紛指出，「景美，但人太多、素質參差不齊」、「因為中國人太倒胃口了」、「中國跟團有統戰特惠，自助貴太多了」、「以偏近距離國家來說，台灣人飲食口味普遍喜好的、想逛、想買的東西，都是日本最符合，也是結伴一起出遊能接受度的最大公約數」、「看過去中國大陸玩的人拍的街景，路邊有點髒髒的，可是日本觀光景點很乾淨」。

也有人表示，「支付都要綁中國大陸門號或者中國大陸銀行」、「到一個你手機裡面多數APP都不能用的地方，實在是很不方便」、「中國大陸自助超級無敵麻煩，除非常去，不然一堆手機軟體不能用，要載他們的」、「我朋友幾個月前才去上海，聽他抱怨感覺這國家根本不想要外國自助觀光客，一堆服務綁中國門號」、「中國大陸支付麻煩，上網查資料要翻牆」。

日本 觀光景點 PTT 泰國

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