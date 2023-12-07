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聚餐沒帶現金遭嗆「台女」 眾人逆風酸爆：態度問題吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友聚餐時透露自己只帶手機，沒有帶現金，被朋友嘲「台女」。示意圖／Ingimage
一名女網友聚餐時透露自己只帶手機，沒有帶現金，被朋友嘲「台女」。示意圖／Ingimage

隨著電子支付讓生活更加便利，許多人不再將錢包視為出門必帶的物品。不過一名女子抱怨和朋友聚餐的時候，因為只帶一隻手機就出門，沒有帶現金，就被嘲笑「臭台女」，她不解問道：「實在想不到有什麼情境，一定要帶錢包出門耶？」

一名女網友6日在Dcard閒聊版上，以「只是出門沒帶錢，被酸臭台女？？？」發文表示，自己常常只帶一隻手機就出門，幾乎不帶錢包，結果某次朋友聚會餐廳只能付現金，整桌只有她一個人沒有錢，解釋情況後，卻被一個不太熟的朋友酸「吼，不帶錢出門，妳是臭台女唷？」

原PO坦言對方話中肯定有開玩笑成分，但她仍然感到不爽，她指出台灣行動支付方便，幾乎到處都可以使用，買手搖飲料不用掏零錢，很多夜市也都有和行動支付配合，就算真的只能付現金，也可以設定手機APP無卡提款功能，或是轉帳也同樣方便。她舉例，自己還曾經看到疫情時，有人線上匯出結婚禮金，因此好奇問道：「我實在想不到有什麼情境，一定要帶錢包出門耶？」

貼文曝光後，不少網友們認為是態度問題：「態度讓人覺得不妥吧？誰管妳要不要帶錢包出門，今天這個場合只能付現啊」、「跟台女沒關聯，但妳吃飽沒錢付，還那麼張揚？」、「至少說不好意思，我都用行動支付所以沒帶錢包的，難怪會被酸」、「主要是妳們又不熟，但妳卻大方的說沒帶錢包出門，我會覺得沒帶現金，還這麼理直氣壯？」、「是妳的態度讓別人感到不舒服吧，沒帶錢包沒關係，詢問別人是否方便讓妳轉帳給他，再請他幫忙付現，這樣不是很好嗎？」、「可是就算行動支付再怎麼方便，台灣還是很多地方只能付現，所以至少會帶點現金出門吧！這樣也不用麻煩別人代墊，而不是丟一句我都不帶錢包出門，難怪被嘴」。

行動支付 聚會

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