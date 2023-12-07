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一查只是原價！她不滿櫃姐話術加購較便宜 苦主揭「真相」：慣用手法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友靠櫃加購刷具，後來才發現被櫃姐話術。示意圖／ingimage
一名女網友靠櫃加購刷具，後來才發現被櫃姐話術。示意圖／ingimage

許多人購物時會貨比三家，選擇價格最實惠的通路買單。不過日前一名女子抱怨，自己在百貨專櫃買彩妝，卻在櫃姐的話術下加購刷具，事後查詢官網，才發現沒有比較便宜。對此，不少苦主分享類似經驗，直呼「這是不是他們慣用的手法啊？」

一名女網友6日以「百貨被櫃姐欺騙可以退貨嗎？」為題，在Dcard美妝版上發文透露，自己當天去百貨公司某專櫃購買價值1600元的修容盤，而櫃姐以加購刷具更便宜的話術，詢問她的意願，當下未告知折扣多少。原PO思考後同意加購，事後查詢官網，卻發現實際上沒有比較便宜，氣得反問「這樣算欺騙消費者嗎？」

貼文曝光後，許多苦主紛紛表示：「這是不是他們慣用的手法啊？我也是買那個修容盤，以為加購刷具比較便宜，也沒有。後來是自己發現的，所以我只買修容盤而已，當下真的很不爽」、「真的超愛騙！之前有櫃哥說多帶一個東西，粉底液買一送一，結果事後查根本是粉底液本來就買一送一，還有三支唇膏比較便宜，然後也是事後查，根本就是原價」、「女友之前也被差不多的話術騙，我們是手機偷錄音，回到櫃上問櫃姐為什麼要詐欺，接著記下櫃姐的名字，在各大美妝平台公布櫃位、櫃姐名字和過程，再寄信到她們國外的總公司、台灣的公司、縣市消保官，然後再對櫃姐個人提起刑民事告訴」。

原PO指出隔天會去退貨，不少網友認同直言：「沒有比較便宜還講比較便宜，就是欺騙，不是嗎？」、「原PO直接回去跟櫃姐理論吧，櫃姐不處理就找更上層，真的很不齒這種行銷手段，根本詐騙」、「是櫃姐先提出這樣購買會比較便宜，事實就是原價，所以這種行為就是欺騙，找樓管剛好而已」、「身為櫃姐之一的我，覺得這樣欺騙顧客的行為不是很好，可以用其他話術來包裝她想推的產品，建議原PO直接找百貨樓管處理退貨事宜」。

但也有網友認為：「實體店面就沒有在那邊反悔的啦，櫃姐也沒擅自加價賣妳吧？」、「美妝刷具也是沒有買回家再說要退的吧？除非重大瑕疵或缺損，不然誰知道拿回家後做過什麼」、「我是覺得這樣不算欺騙耶，銀貨兩訖妳情我願，而且妳櫃上買的價錢跟官網的價錢一樣啊，櫃上買還多了一項櫃姐的服務，沒有比較吃虧喔。如果妳覺得官網的比較優惠，那我只能說妳沒事先做功課」。

櫃姐 美妝 詐欺

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