不用支援收銀！他讚日本超市1設備「台灣該引進」 網：其實有但不好用啊

現在不少店家、賣場會提供「自助結帳」的服務，讓消費者省去等候的時間，不過在台灣多數顧客仍習慣到傳統收銀台結帳。近日，一位網友在日本旅遊時發現，超市內擺放滿滿的自助收銀機台，只需要一位收銀員在旁協助，就可以快速結帳、找錢，非常方便，讓該網友直呼台灣應該引進。貼文曝光後引發熱烈討論，網友也點出在台灣自助收銀機較難普及的原因。

一位網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文，表示自己最近到日本旅遊，在逛當地超市時，看到一整排的自助收銀機台，僅有一位店員站在收銀台協助客人自助結帳，見此讓他感到十分羨慕，並好奇的問道：「為什麼全聯不引進自助收銀機！我覺得滿值得引進的吧？」

貼文一出引起熱議，網友也紛紛點出在台灣自助收銀機較難普及的原因，「台灣人的習慣，要有人服務」、「台灣很多客制化，優惠又多元，要用自助收銀困難度高，還有奧客要求特多，機器難滿足」、「全聯的主要客群應該還是需要人服務」、「不便引進，都機械化，店員就沒辦法推銷全支付跟熱咖啡了」、「目標客群不會用吧」、「但很多老人家不會用也是需要人工結帳！因為還是習慣用現金購買」、「自助機台這是年輕人的習慣，很多老一輩的不會用，而且在櫃檯數1元的也是很多」。

在日本體驗過自助收銀的網友們則表示，其實在日本結帳仍需透過收銀員刷取條碼，只有找錢是透過機台進行，不過日本的硬幣面額較多，從1元到500元的硬幣都有，所以透過機台收錢、找錢更為方便，「日本的自助結帳機是收現金的，日本人也不太愛電子支付」、「六月去日本，也是自助結帳，（有繁體中文）很方便」、「西友（超市）的店員一看見外國遊客在喇賽，就會馬上湊過來幫忙。而且日本自助收銀蠻常見」、「日本超市是自動收銀機，結帳仍是人工，結帳員刷完會指給你看哪台繳費（外國人聽不懂哪台），錢丟進去就好，找好錢拿著菜籃去外面桌子裝」。

更有人指出，其實部分全聯有設置自助結帳機，台灣不少賣場也有該機台，不過時常卡頓、故障，若遇上需要退貨的情況也需要去找收銀員，「全聯有自助結帳啊，內湖兩家都有」、「內湖的有，但很多東西條碼沒建檔，結到一半發現還是得去排櫃檯」、「瑞光路的全聯有啊，每次都空空的沒人」、「看看家樂福，有了也沒啥用，一堆人也都是擠在人工櫃檯」、「家樂福有，但是覺得不好用啊，常常顯示重量不對，又要請店員來刷卡才能結帳」、「有了之後要退貨你也是得去找人工啊」。