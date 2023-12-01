快訊

拜登年紀引發質疑…民主黨無B計畫應對退選 黨內恐爆混戰

獨／15年前倒店還被廣告？返台見高雄機場燈箱 餐廳董事長無言：呼嚨觀光客

父母車禍雙亡…上海獨生女繼承逾8億遺產 夫竟火速提離婚憑1物爭財產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

理髮店老闆頭髮剪一半「玩電腦」遭負評 霸氣回應風向變了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾至家庭理髮店剪頭髮，沒想到老闆頭髮剪一半竟跑去「玩電腦」，讓他怒留一星負評。 示意圖／Ingimage
一名民眾至家庭理髮店剪頭髮，沒想到老闆頭髮剪一半竟跑去「玩電腦」，讓他怒留一星負評。 示意圖／Ingimage

Google地圖除了能查詢交通，還能查看消費者對店家的評價，也成了評估是否前往的參考之一。最近有網友發現，一間理髮店遭客人一星負評，其中原因竟是「老闆剪到一半，跑去玩電腦」、「助理在旁說怪話」，然而，老闆的回覆卻讓網友們「逆風」支持老闆。

一名網友在臉書社團「報廢公社」分享一張Google評論截圖，一名家庭理髮店的消費者不但在評論中抱怨老闆剪頭髮剪到一半跑去玩電腦，更形容身旁的助理是「天兵」，一直講奇怪的話，讓該名顧客形容該店為「奇葩店家」，因而怒給一星負評。

沒想到，老闆竟在評論下方「直球對決」，解釋玩電腦的原因是「角色被攻擊」需要先處理，另外，更表示理髮店的助理是一名身心障礙的遲緩兒，「你都聽出來助理妹妹說話怪怪的，難道你聽不出來，她是身心障礙的遲緩兒嗎？你這樣說是不是有點不道德呢？」

老闆在顧客負評下直球回應。圖片來源/擷自「爆廢公社」
老闆在顧客負評下直球回應。圖片來源/擷自「爆廢公社

網友們看完老闆的回應，紛紛大讚老闆的態度及善心，「老闆不迴避問題！給讚！」、「這個價錢還肯僱用遲緩兒童，老闆去救一下角色，我個人是可以接受的」、「雖然有點超乎常理，但我支持老闆」、「顧弱勢群體給老闆一個讚」、「光他願意請遲緩兒助理這事情，就足夠原諒他去解救他的角色了」。

也有網友被老闆需要先「拯救角色」的舉動笑翻，「有人攻擊了老闆的村莊」、「老闆沒事，遊戲打架很重要的先去補血按回捲」、「問清楚哪個遊戲一起玩，下次就會能一起互救」、「角色被攻擊，不趕快放下手邊的事情去處理，才天理不容」。

負評 老闆 剪髮

延伸閱讀

男生「很MAN」成非主流？他指：這類型更夯 網反曝最大關鍵

公共廁所用「蹲式」還「坐式」？ 這一派大讚：更符人體工學

他好奇什麼食物貴又不好吃？ 全場指名這1樣：有股瓦斯味

小資女存到100萬想當包租婆 眾人見買房條件急勸阻：先不要

相關新聞

理髮店老闆頭髮剪一半「玩電腦」遭負評 霸氣回應風向變了

Google地圖除了能查詢交通，還能查看消費者對店家的評價，也成了評估是否前往的參考之一。最近有網友發現，一間理髮店遭客人一星負評，其中原因竟是「老闆剪到一半，跑去玩電腦」、「助理在旁說怪話」，然而，老闆的回覆卻讓網友們「逆風」支持老闆。

超商店員曝奧客日常 網笑：要讓孩子去打工磨練！

台灣超商有多元化服務，超商店員被許多人笑稱是「神人級職業」，日前一位年資17年的超商店員曝「奧客日常」，像是到超商後要求店員幫忙泡泡麵、想要聲控店員幫忙拿東西、把超商當自己家，不結帳就想喝飲料。許多網友看了直呼「以後一定要讓小孩去超商打工，磨練他的心性」。

高雄手搖店女店員爆紅 大眼正妹電暈全場吸引1.8萬人狂按讚

只要是「正妹」，無論男女任何人都愛看。有一位男網友在Dcard 轉貼美食網紅「陳尼力」臉書分享的正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力，也建議「可以舉辦粉絲見面會了！ 」也釣出當地人留言「上次去買有看到，覺得好美」。

男將客家小炒換上等食材稱大炒？ 網答：這沒資格叫客家菜

客家人的節省由來有自，客家小炒為傳統客家菜餚中「四炆四炒」之一，更是在臺灣常見的菜餚之一，有一位男網友在PTT「問卦」貼文表示，客家小炒的食材有豬肉絲、魷魚、芹菜、豆乾和蔥段等一些便宜常見的材料，如果改變食材內容，可以稱做客家大炒嗎？馬上有人回應說，「不夠客家，就是大炒」啦！

她列台灣飯店5問題應改進 網見「1物」狂點頭：用到會生氣

許多民眾出遊時，會特別注意飯店的環境與設備。近日，有網友在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」詳列出台灣飯店應改進的地方，其中「壁掛式吹風機」更是引起不少網友共鳴。

送「恩典牌」哺乳衣遭拒...大姑惱羞嗆雙面人 網友直轟：情勒大王

小孩成長速度飛快，有時衣服才剛買就發現尺寸不合，因此許多父母會將「恩典牌」衣物傳承給親友。不過一名女網友抱怨，自己好心將哺乳衣、束腹帶送給弟媳，對方卻退還並已讀不回訊息，讓她憤怒直呼「見識到雙面人的樣子」，但反遭網友批評「情勒大王欸」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。