台灣飲料太甜？日本人「喝一口嚇壞」！內行人揭台日文化差異

台灣擁有許多特色小吃，對於外國人而言，常常讓他們感到非常驚訝。有一名網友在網路上引述插畫家「神無眠」的作品，分享日本人來台灣嘗試手搖飲，卻被「加糖的茶」嚇了一大跳，不僅震驚不已，也無法理解綠茶為何要加糖。貼文一出後，也引起不少網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣的飲料太甜了？」為題，轉發插畫家「神無眠」的作品，內容是一名台灣人帶日本人旅遊台灣，因為天氣太熱，想去買手搖飲消暑，但日本人卻說自己第一次嘗試台灣手搖飲時，被「甜的綠茶」嚇了一大跳，最後還學會「無糖」這個中文單字。

貼文一出後，網友指出日本人喝茶都是喝無糖，紛紛表示「超商飲料台灣是無糖會標註，日本是有糖會標註」、「要看懂無糖兩個字，日本人對茶有糖可是驚訝到不行」、「日本人喝茶習慣無糖」、「日本便利商店確實無糖茶的品項比有糖茶多很多」、「在日本超商找含糖飲料…我到後來都拿可爾必思」、「日本茶不甜，是因為他們甜點太甜」。

不過，也有部分網友針對飲料甜度分享看法，認為現在開始喝無糖的人已經越來越多，紛紛表示「純茶加糖很不行，都在喝無糖」、「其實現在喝無糖茶的人也是越來越多了」、「現在大家注重健康，全糖真的越來越少人點了」、「小時候全糖，現在老了只喝無糖了」、「到底誰在喝全糖」、「現在連可樂的甜度都扛不太住，一定要加冰塊」。