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陸網紅嘆「來台住飯店好貴」 小黃司機給2建議：住這裡1晚1千多
中國網紅Sean時常到世界各地遊玩，探索當地民俗風情及在地美食，而近日來台旅遊也用心拍片記錄下整趟旅程。而日前Sean到台北乘坐計程車時，在與司機閒聊時，也感嘆道台灣吃飯、坐車的花費都不貴，就是住飯店特別貴，對此，司機也熱心給出建議，影片一出，也引發網友熱議。
Sean經營的YouTube頻道「Sean的世界 TV」，目前已累積超過40萬的訂閱次數。日前Sean上傳了一部搭乘計程車時與司機聊天的影片，其中，兩人聊到飯店時，Sean不禁感嘆，來台灣旅遊時真心覺得住飯店特別貴，
對此，司機暖心給予建議，表示找較便宜的二、三星級的飯店入住就好，他還推薦Sean如果要更便宜的話，可以跟背包客一樣找民宿安頓，在西門町就有很多，一晚1000多元，最貴也頂多2000元，反正只是要睡覺而已，「白天是要出去玩，又不在房裡待著」，不用睡到一個晚上幾萬元的房間。
影片發布後，網友紛紛給予好評，「幽默的司機大哥，給你一個讚，台灣司機就是要有這種精神」、「就是要遇到這樣很能聊的司機才能很快融入台灣生活」、「台灣計程車司機就是這麼有趣，什麼都聊，有時候也亂聊」、「這位司機大哥一定沒想到他的聊天內容會有幾十萬次的觀看數」。
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