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哪來的高賽？台北車站驚見「一坨大便」 拉在三鐵交會處誰負責引議

聯合新聞網／ 綜合報導
23日台北車站地板出現一坨坨大便，且恰好位於台鐵、高鐵、捷運三鐵交集處，因此三方當下開始商討清潔責任該歸誰。圖擷自「爆料公社二社」
23日台北車站地板出現一坨坨大便，且恰好位於台鐵、高鐵、捷運三鐵交集處，因此三方當下開始商討清潔責任該歸誰。圖擷自「爆料公社二社」

台北車站為三鐵共構車站，來此乘車的人流多，包含外國旅客、上班族、學生等，因此是台北重要的交通樞紐。不過昨（23）日，有人發現在台北車站地板上竟有一坨坨的大便，臭氣逼人，且該地恰好位於台鐵高鐵捷運三鐵服務範圍的交會處，因此三方單位在現場商量該由哪方負責清潔。

有網友在FB「爆料公社二社」發文並附上圖片，指出台北車站高鐵站附近地板竟出現一坨一坨的大便，「現在在區分該是台鐵，高鐵，捷運三方誰的清潔人員打掃，而且很臭」，且已不慎被旅客踩過，讓地板狀況更加慘不忍睹，而原PO發布的照片中可知，當時先出動捷運保全引導旅客避開地上穢物。

貼文發布後，網友紛紛回應，「褲落魔法屎，有味道登場 」、「為什麼這地方會有屎？是狗或人的？太不可思議了」、「我不管誰要清，我只想知道誰留下來的屎」、「盡責的保全正在努力守護屎」、「這範圍不像狗大便啊，狗屎才不會這麼散，感覺像有人憋不住從褲管滑落的，範圍才會這麼大」、「哪來的高賽（台語狗屎）」、「公布監視器畫面看誰那麼垃圾」。

此外，關於責任歸屬網友也提出不同看法，「覺得應該是台鐵的範圍，磁磚顏色不同有代表不同的管轄範圍，除非排便者邊拉邊拖著走，不然很好分清楚」、「不會一起掃喔」、「清潔外包合約一定會匡列清潔區域，不至於這時候再分是誰要負責清潔吧」、「分成三份3鐵各自處理便便啦」、「趕快清一清啦！還在踢皮球分誰的轄區？」

台北車站 高鐵 捷運 台鐵

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