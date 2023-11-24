年輕人全矇了！他提醒「石門水庫沒關」挨酸：一股老人味

每個年代都有自己的流行語，隨著時代變遷，某些用語對年輕人而言早已「落伍」了。日前便有一名網友分享，某次聚餐見旁人褲子拉鍊沒拉，便以「你石門水庫沒關」委婉提醒對方，沒想到現場竟沒人聽得懂，讓他感嘆「這麼經典的借代，年輕人已經不知道了？」

一名網友在PTT以「現在年輕人聽不懂石門水庫沒關了喔？」為題發文，他指出，某次遊戲群組聚餐，他提醒其中一人「你石門水庫沒關」，沒想到不僅對方聽不懂意思，在場所有年輕人也露出疑惑表情，甚至有人連「石門水庫」都沒聽過，不禁好奇「我沒這麼老吧？」

「石門水庫沒關」是台灣的一種特色用語，用來代指褲子拉鍊沒拉。該用法據傳源於1960年代的選美比賽，一名佳麗被問及「男性拉鍊忘記拉，要怎麼提醒他？」她立刻表示，會跟對方講「你石門水庫沒關」，此用法便因此流傳下來。

文章一出，網友紛紛表示，「一股老人味」、「我上次聽到人家這樣說的時候是國中老師，他當時大概50歲」、「倚老賣老被笑剛剛好，我不會跟年輕人說水庫沒關，都直接講拉鍊沒拉」、「當初會想這種詞也真是蠻蠢的，明明就不像」、「示範洩洪一次就懂了」、「可能要改你的三峽大霸沒關」。