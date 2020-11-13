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你能答對嗎？小吃店驚見「四字密語」 網笑翻：是台灣人就懂
你夠「台」嗎？一名女網友昨（12）日在臉書分享一張照片，遭網友瘋傳，可以看到畫面中是一張菜單，寫著許多美味小吃，像是嘴邊肉、肝連湯等，不過可以發現菜單右側寫著「地、大、菠、空」四個字。
這句話是什麼意思呢？原PO直呼，「是台灣人你就懂！」正是台灣燙青菜的四大天王，地瓜葉、大陸妹、菠菜、空心菜。底下留言也笑翻，「秒懂」、「台灣人認證」、「A菜呢？」、「『大』真是經典！」
這邊也幫大家稍微列出還有哪些台灣特色用語、獨特生活應用，比如被人指稱「石門水庫」沒關，指的是褲子拉鍊沒拉，據說源於1960年代的一場選美比賽，一名佳麗在機智問答中被問到，「男性拉鍊忘記拉，要怎麼提醒他？」她則以超快反應說，會跟對方講「石門水庫沒關」，因此這句話就這樣流傳下來，不過真實性不可考。
還有前陣子超夯的「甘阿捏（是這樣嗎）？」源於經典本土劇《台灣龍捲風》，由演員方岑飾演的反配角色葉美琪，常常掛在嘴邊的口頭禪；「母湯」是台語的「不行、不可以」；以及大家耳熟能詳的音樂《給愛麗絲》提醒民眾該倒垃圾；另外還有看到人潮眾多，就跟著排隊的文化；還有獨特注音文，像是「你好嗎？」會打成「ㄋㄏㄇ？」
前幾個月在網路上更瘋傳一張「台灣人測驗」，題目分為左右兩邊的圖形配對題，左邊是不同種類的飲料，右邊則是不同類型的杯具，「請依照不同場合，將飲料和合適的杯子連起來」，讓許多民眾笑翻，直呼「真的是台灣人才懂！」
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